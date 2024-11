Elon Musk opet tuži OpenAI, ali je sad dodao i Microsoft

Elon Musk dodao je Microsoft i ulagača u rizične projekte Reida Hoffmana na popis optuženih u svom dugotrajnom pravnom sporu s tvrtkom OpenAI.



U novoj tužbi Musk navodi kako Microsoftova uključenost u OpenAI nije u skladu sa zaštitom tržišnog natjecanja. Microsoft je blizak partner OpenAI-ja od 2019. godine. Navodno su u tu tvrtku uložili oko 13 milijardi američkih dolara.



Musk je u veljači tužio OpenAI zbog kršenja ugovora, do kojeg je došlo nakon što su se odmaknuli od otvorene tehnologije i izvorne misije razvoja umjetne inteligencije. Tužba je nestala bez objašnjenja, da bi Musk u kolovozu pokrenuo novu tužbu.



"Nikada prije nijedna korporacija nije prešla put od dobrotvorne organizacije oslobođene poreza do profitne organizacije vrijedne 157 mlrd. USD koja paralizira tržište – i to u samo osam godina. Time se krši gotovo svako načelo zakona koji regulira gospodarsku aktivnost. Zahtijeva laganje donatorima, članovima, tržištima, regulatorima i javnosti", navedeno je u tužbi.



Iz OpenAI-ja su poručili kako je to treći Muskov pokušaj tužbe u manje od godinu dana, još neutemeljeniji i pretjeraniji od prethodnih. Ta je tvrtka u ožujku objavila e-poštu iz koje je vidljivo kako Musk ne samo što je znao za potrebu restrukturiranja te tvrtke u profitnu organizaciju, već je također želio spojiti OpenAI s Teslom i postati glavni izvršni direktor.



U novoj tužbi tvrdi kako su član uprave Microsofta Reid Hoffman i Dee Templeton, potpredsjednica Microsofta, djelovali protiv antimonopolskih zakona jer su oboje bili uključeni u uprave OpenAI-a i Microsofta. Među tužitelje su dodani xAI i Shivon Zilis, bivši član odbora OpenAI-ja.