Eric Boyd napušta Microsoft kako bi vodio infrastrukturu u Anthropicu

Nakon skoro 17 godina u Microsoftu, Eric Boyd je prošli tjedan odlučio napustiti tvrtku i pridružiti se Anthropicu kako bi vodio njihov infrastrukturni tim

Eric Boyd pridružio se Microsoftu 2009. godine u Redmondu, Washington. U početku je bio odgovoran za razvoj Bing Adsa, prije nego što je 2015. godine postao predsjednik AI platforme.

Nekoliko godina kasnije, točnije 2018., izvršni direktor Satya Nadella imenovao ga je voditeljem Azure AI tima. U toj je ulozi nadgledao razvoj glavnih jezičnih modela tvrtke.

Pod njegovim vodstvom Azure AI tim planirao je AI računalne klastere koje OpenAI koristi za treniranje i pokretanje svojih modela, čime je dodatno učvršćena Microsoftova pozicija kao ključnog igrača u području cloud AI-ja.

Prije nego što se pridružio Microsoftu, Boyd je gotovo devet godina radio u Yahoou kao potpredsjednik platformskog inženjerstva.

Anthropic je angažirao Erica Boyda da vodi cjelokupnu infrastrukturu tvrtke, što je ključna uloga u trenutku kada se kompanija suočava s eksplozivnim rastom potražnje za uslugama temeljenima na Claude Codeu.