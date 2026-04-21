Uzbuna među europskim i svjetskim regulatorima zbog Anthropica

Europske banke su zbog Mythosa u bliskom kontaktu s europskim regulatorima, rekao je glavni izvršni direktor Deutsche Banka Christian Sewing, koji je ujedno i na čelu Njemačke udruge banaka. "Nije riječ o nečemu što izaziva paniku ili zvoni na uzbunu, ali je definitivno u pitanju nešto što trebamo imati na umu pri svakodnevnom upravljanju rizicima', istaknuo je Sewing.



Dužnosnici Europske unije susreli su se s predstavnicima Anthropica kako bi razgovarali o mogućim rizicima. Planirano je još takvih susreta. Anthropic zasad nije učinio Mythos u potpunosti dostupan organizacijama koje nisu na području Sjedinjenih Država.



Američki ministar financija Scott Bessent i šef Federal Reservea Jerome Powell održali su hitan sastanak iza zatvorenih vrata s najvećim američkim bankama, tijekom kojeg su razgovarali o mogućim sistemskim rizicima koje bi Mythos mogao predstavljati.



Bank of England i druga britanska regulatorna tijela žurno su se savjetovala s institucijom National Cyber Security Centre oko rizika za financijske IT sustave. Banke, osiguravajuća društva i mjenjačnice u Ujedinjenom Kraljevstvu bi u roku od dva tjedna trebali biti informirani o mogućim prijetnjama kibernetičkoj sigurnosti.



Australian Securities and Investments Commission (ASIC) pomno prati razvoj događaja zajedno s drugim regulatorima kako bi procijenio moguće implikacije za australsko tržište. Australian Prudential ‌Regulation ⁠Authority (APRA), australsko tijelo za nadzor banaka, nastavit će procjenjivati ​​implikacije tehnoloških napredaka kako bi se osigurala trajna sigurnost i otpornost financijskog sustava.

Južnokorejska služba za financijski nadzor (FSS) već je održala sastanak s dužnosnicima za informacijsku sigurnost iz financijskih tvrtki kako bi pregledala rizike povezane s Mythosom. Komisija za financijske usluge te države održala je hitan sastanak s glavnim dužnosnicima za informacijsku sigurnost iz FSS-a, banaka i osiguravatelja kako bi pregledala rizike.

