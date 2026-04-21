Uzbuna među europskim i svjetskim regulatorima zbog Anthropica
Regulatori prate razvoj Anthropicovog modela Mythos, koji bi zbog svojih naprednih mogućnosti identifikacije sigurnosnih propusta mogao biti zlorabljen za destabilizaciju bankarskih sustava.
Europske banke su zbog Mythosa u bliskom kontaktu s europskim regulatorima, rekao je glavni izvršni direktor Deutsche Banka Christian Sewing, koji je ujedno i na čelu Njemačke udruge banaka. "Nije riječ o nečemu što izaziva paniku ili zvoni na uzbunu, ali je definitivno u pitanju nešto što trebamo imati na umu pri svakodnevnom upravljanju rizicima', istaknuo je Sewing.
Dužnosnici Europske unije susreli su se s predstavnicima Anthropica kako bi razgovarali o mogućim rizicima. Planirano je još takvih susreta. Anthropic zasad nije učinio Mythos u potpunosti dostupan organizacijama koje nisu na području Sjedinjenih Država.
Američki ministar financija Scott Bessent i šef Federal Reservea Jerome Powell održali su hitan sastanak iza zatvorenih vrata s najvećim američkim bankama, tijekom kojeg su razgovarali o mogućim sistemskim rizicima koje bi Mythos mogao predstavljati.
Bank of England i druga britanska regulatorna tijela žurno su se savjetovala s institucijom National Cyber Security Centre oko rizika za financijske IT sustave. Banke, osiguravajuća društva i mjenjačnice u Ujedinjenom Kraljevstvu bi u roku od dva tjedna trebali biti informirani o mogućim prijetnjama kibernetičkoj sigurnosti.
Australian Securities and Investments Commission (ASIC) pomno prati razvoj događaja zajedno s drugim regulatorima kako bi procijenio moguće implikacije za australsko tržište. Australian Prudential Regulation Authority (APRA), australsko tijelo za nadzor banaka, nastavit će procjenjivati implikacije tehnoloških napredaka kako bi se osigurala trajna sigurnost i otpornost financijskog sustava.
Južnokorejska služba za financijski nadzor (FSS) već je održala sastanak s dužnosnicima za informacijsku sigurnost iz financijskih tvrtki kako bi pregledala rizike povezane s Mythosom. Komisija za financijske usluge te države održala je hitan sastanak s glavnim dužnosnicima za informacijsku sigurnost iz FSS-a, banaka i osiguravatelja kako bi pregledala rizike.