Elon Musk - prvi dolarski bilijunaš?

SpaceX je još uvijek privatna tvrtka, no njegova procijenjena ciljana vrijednost inicijalne javne ponude već ga svrstava među deset najvećih svjetskih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji

S procjenom od 1,75 bilijuna američkih dolara, Muskova tvrtka za rakete i satelite izašla bi na burzu kao osma najveća kompanija na svijetu.

Prema podacima CompaniesMarketCapa i Bloomberga od 1. travnja ove godine, pri ciljanoj valuaciji od 1,75 bilijuna dolara, SpaceX bi vrijedio više od svih kompanija osim sedam najvećih javno izlistanih na svijetu.

Ako SpaceX bude kotirao na burzi blizu te razine, nadmašit će debi Saudi Aramca iz 2019. godine (oko 1,7 bilijuna dolara), čime bi postao najveći IPO u povijesti prema vrijednosti.

Za kontekst, takva bi procjena bila više nego dvostruko veća od vrijednosti JPMorgana, najveće američke banke, i Eli Lillyja, najveće farmaceutske kompanije na svijetu.

SpaceX već izvodi više od polovice svih globalnih orbitalnih lansiranja. Osim svojih raketa za višekratnu uporabu, upravlja i Starlinkom, najvećom satelitskom internetskom mrežom na svijetu.

Muskov put prema statusu trilijunaša uvelike ovisi o njegovim udjelima u SpaceX-u (42%) i Tesli (12%). Uvrštenje na burzu po cijeni blizu 1,75 bilijuna dolara značajno bi povećalo vrijednost njegovih udjela, potencijalno ga dovodeći na prag neto bogatstva od 1 bilijun dolara, ovisno o kretanju cijene Teslinih dionica.

Musk je već najbogatija osoba na svijetu, no prelazak granice od bilijun dolara označio bi prvi takav slučaj u povijesti — otprilike usporediv s godišnjim BDP-om Švicarske.