Eto i Bijele kuće na TikToku

Bijela kuća pridružila se TikToku. Njihova prva objava prikazuje isječke s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na raznim događajima, a u pozadini svira pjesma Kendricka Lamara.

U objavi se može čuti Trumpa kako govori "Ja sam vaš glas", uz popratni natpis "Ameriko, vratili smo se! Što ima, TikToku?" Objava se referira na boksački film "Creed", s Michaelom B. Jordanom u glavnoj ulozi.

Trumpova administracija vjeruje kako mu je TikTok pomogao pridobiti mlade birače na predsjedničkim izborima 2024. godine. Račun koji je koristio za kampanju imao je preko 15 milijuna pratitelja. "Poruka predsjednika Trumpa dominirala je TikTokom tijekom njegove predsjedničke kampanje. Uzbuđeni smo što ćemo graditi na tim uspjesima i komunicirati na način na koji to nijedna druga administracija prije nije učinila", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je prvotno htio zabraniti TikTok. Zabranio je svaku transakciju između aplikacije i njezine matične tvrtke, kineskog ByteDancea, zbog nacionalne sigurnosti. Nakon što je preuzeo dužnost, Trump je brzo pauzirao zakon koji je trebao zabraniti TikTok u SAD-u i nekoliko puta odgodio zabranu.