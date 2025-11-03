Trump tvrdi da će najmoćniji Nvidijini čipovi ostati u SAD

Najbolji čipovi koje je stvorila Nvidia bit će rezervirani samo za Sjedinjene Američke Države i neće ući u druge zemlje, rekao je predsjednik SAD-a Donald Trump

Trump je rekao da će samo američki kupci imati pristup najmoćnijoj Nvidijinoj liniji čipova, koja se odnosi na Blackwell čipove.

Kalifornijska tvrtka za igre, koja je postala poluvodički div, Nvidia, opskrbljuje mnoge tvrtke za umjetnu inteligenciju u svijetu čipovima potrebnim za treniranje njihovih velikih jezičnih modela (LLM) na podacima, uključujući i Kinu.

Prošli tjedan postala je najvrjednija tvrtka na svijetu, vrijedna 5 bilijuna dolara (4,30 bilijuna eura), nakon što je ranije ove godine premašila granicu od 4 bilijuna dolara.

Trump je rekao da bi druge nacije koje bi mogle imati pristup punom Nvidijinom tehnološkom paketu imale "jednaku prednost" u pobjedi u utrci za umjetnu inteligenciju.

Nvidia će i dalje moći prodavati posebno Kini, dodao je, ali ta zemlja neće moći kupiti najnapredniji čip tvrtke.

Vijest o ograničenjima Nvidia čipova dolazi nakon što je Trump rekao da će razgovarati o Blackwell čipovima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tijekom sastanka u Južnoj Koreji, ali je rekao da se rasprava nije dogodila kako je planirano.

Trumpov stav o kontroli izvoza poluvodiča mijenjao se mnogo puta tijekom njegova mandata u Bijeloj kući, ograničavajući, a zatim odobravajući prodaju Nvidijinog H20 čipa Kini.

Nova strategija umjetne inteligencije koju je Trumpova administracija pokrenula u srpnju pokazala je da Trump želi zadovoljiti globalnu potražnju za umjetnom inteligencijom „izvozom cijelog svog tehnološkog paketa umjetne inteligencije, hardvera, modela, softvera, aplikacija i standarda“ svima u „američkom savezu za umjetnu inteligenciju“.

Nemogućnost zadovoljavanja potražnje bila bi „neprisilna pogreška“ koja bi prisilila zemlje da se „okrenu američkim suparnicima“, navodi se u politici.

Tko u Europi koristi Nvidijine čipove?

Zakon o reformi kontrole izvoza donesen je tijekom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata. Zakon omogućuje predsjedniku kontrolu izvoza u svrhu nacionalne sigurnosti i vanjske politike.

U lipnju je Nvidia izjavila da će u Francusku, Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo rasporediti više od 3.000 eksaflopsa ili eksaskalnih računalnih snaga iz Blackwellovih čipova.

Čipovi su trebali ići francuskoj tvrtki Mistral AI, talijanskoj softverskoj tvrtki Domyn, nizozemskoj tvrtki za cloud Nebius i startupu za hiperskaliranje umjetne inteligencije Nscale kako bi "izgradili infrastrukturu koja će ojačati digitalni suverenitet... i pozicionirati kontinent kao lidera u industrijskoj revoluciji umjetne inteligencije", navela je tvrtka u priopćenju za javnost.

Telekomunikacijske tvrtke Fastweb, Orange, Swisscom, Telefonica i Telenor također bi trebale koristiti Nvidia čipove za izgradnju agentne umjetne inteligencije, vrste umjetne inteligencije koja može automatski ili uz malo nadzora ostvarivati ​​ciljeve.