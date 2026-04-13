Tek dan nakon što je objavljeno da je rast cijena u Hrvatskoj najviši u eurozoni, javili su se na svojim kanalima političari, što je razumljivo, ali i ekonomisti, što je manje razumljivo, no, na žalost, uobičajeno. Već su, naime, sve znali. Kako je u Hrvatskoj običaj, razmatranje je krenulo iz ptičje perspektive, a do tla nije ni stiglo, što je također uobičajeno. Maruška Vizek na Tportalu je razmotrila slabljenje globalizacije, odnosno režima trgovine kakav je dosad reguliran putem Svjetske trgovinske organizacije, a na čije mjesto sve više dolaze parcijalni i bilateralni sporazumi koji trgovinu čine skupljom. Uzela je u obzir geopolitičku nestabilnost i tehnološke promjene, a posebnu je pažnju posvetila zabludama ekonomske struke koja je, prema autorici, dva desetljeća proklamirala da je doba visoke inflacije prošlost. Ilustrirala je to na nekoj prezentaciji slajdovima s naslovima iz The Economista. Vizek sad pak zaključuje da je doba stabilnih cijena prošlost zajedno s prethodnim ekonomskim režimom, koji je – navodno – trajao do pandemije covida i rata u Ukrajini a da je pred nama razdoblje inflacije.