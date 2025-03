Intervju - Dijana Grgić, glavna urednica časopisa Vinum.in: Turisti žele lokalna iskustva

Osma konferencija 3T - Tourism, Travel and Tech, koja spaja dva najuspješnija hrvatska sektora - turizam i tech, održati će se 25. ožujka ove godine u prostoru kampusa Sveučilište Algebra Bernays.

Konferencija će se i ove godine baviti luxury transformacijom hrvatske turističke ponude, konkurentnošću, trendovima na međunarodnoj sceni turizma i putovanja, vinskim turizmom, problematikom malih obiteljskih iznajmljivača, city breakovima, trendovima na međunarodnoj sceni turizma i putovanja, načinima na koji tech može pomoći turizmu da ostane na vrhu kao i drugim temama koje povezuju dvije gospodarski najveće hrvatske djelatnosti.

Glavna urednica časopisa Vinum.in Dijanom Grgić voditi će zanimljiv panel o vinskom turizmu. Razgovarali smo s njom o temama panela.

Predstavite nam Hrvatsku kao vinsku destinaciju.

Hrvatska postaje sve popularnija i atraktivnija vinska destinacija za strane turiste. Pred nama je još puno truda da postanemo destinacija koja će privlačiti veliki broj vinskih turista, ali ono što naši vinari rade je dobar put. Imamo bogatu raznolikost što se tiče autohtonih vinskih sorata i to je ono na čemu trebamo graditi svoj vinski image. Stranci koji dođu u Hrvatsku najčešće žele kušati lokalna vina, odnosno autohtone sorte uz lokalnu hranu. Uz to atraktivne vinarije i kušaonice, lijepo uređeni podrumi, zanimljive vinske priče i dobar smještaj privlačit će sve više vinskih turista. Naravno, uz to idu i prirodne ljepote i znamenitosti u našim vinskim regijama.

Dijana Grgić

Kakva su sada hrvatska vina u odnosu na ona od prije desetak godina?

Kvaliteta hrvatskih vina se značajno razvijala i dalje se razvija. Kod nas je prisutna višestoljetna vinska tradicija koja je obogaćena s modernim tehnologijama u proizvodnji, pri tome su nam i same vinarije sve atraktivnije i luksuznije. Turiste to privlači, žele doživjeti premium vinska iskustva kada nas posjete. Svake godine se pojavljuju nove vinarije, nova vina, grade se kušaonice, podrumi... taj napredak je zaista vidljiv.

Na što se vinari trebaju usmjeriti za daljnje unaprjeđenje svojih vina?

Fokus mora biti na autohtonim sortama. To je jedini način da se istaknemo na svjetskoj vinskoj sceni, da turistima ponudimo nešto što ne mogu kušati u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj... To iskustvo koje imaju kod nas mora biti jedinstveno. Imamo takvih ponuda, ali još uvijek ih u nekim regijama nema dovoljno. U nekim dijelovima Hrvatske, na primjer, imamo odlične podrume i kušaonice, sjajna vina i gastronomiju, ali nemamo smještajne kapacitete.

Što je ono najvrijednije što Hrvatska nudi kao vinska destinacija?

Gosti imaju sve više zanimljivog sadržaja na vinskim turama. U Istri, na primjer, imamo vinske ture helikopterom, imamo sjajne restorane s Michelinovom zvjezdicom, luksuzni smještaj, vrhunska vina. I uz sve to moderno uvijek postoji i dodir tradicije koju Hrvatska ima u proizvodnji vina, a to priču zaokruži na najljepši način.

Na koji način vinari surađuju kako bi što više promovirali Hrvatsku kao premium vinsku destinaciju?

Kroz organizaciju različitih manifestacija i prezentacija hrvatskih vinara u svijetu. Najbolji način za takve promocije su udruge po regijama. Kod nas to neki vrlo uspješno rade, primjerice Vinistra. Svi ozbiljniji vinski znalci u svijetu znaju za malvaziju i Istru, a tome je zaslužan dugogodišnji rad Udruge Vinistra i brendiranje regije i sorte. Kada bi i drugi imali sličan model i nastupali na sličan način mislim da bi Hrvatska u budućnosti bila u značajnom dobitku po pitanju pozicioniranja na svjetskoj vinskoj sceni.

Je li zadovoljavajuća suradnja hrvatske gastronomije i vinske ponude?

Naglasak uvijek treba biti na lokalnom, pa tako autohtone sorte određene regije i lokalna gastronomija uz dobrog sommeliera i chefa mogu biti fantastičan match. Rekonstrukcija tradicionalnih jela u neka modernija uz dobro sljubljena vina su ono što gosti izuzetno cijene i nagrađuju.

U kojem dijelu Hrvatske je najrazvijeniji vinski turizam?

Istra i Dalmacija prednjače u vinskom turizmu, što je i prirodno obzirom da imaju more, a samim time i veći broj turista. Ostale dijelove Hrvatske tu moramo uključiti kroz vrhunske ponude te na taj način pokušati afirmirati goste da nas posjećuju.

Zašto je došlo do pada potrošnje vina u svijetu?

Pad potrošnje je sada trend u svijetu, ali u Hrvatskoj proizvođači taj trend ne osjete. Mi smo malo tržište i većina prodaje ostaje kod nas zahvaljujući turizmu. Nove generacije odgovorno konzumiraju vino i u njemu uživaju, pa je zato taj pad osjetan na globalnoj razini.

Što biste savjetovali posjetiteljima koji žele istražiti vinske regije Hrvatske?

Hrvatska ima prekrasne vinske regije i dosta zanimljivih događanja, a neka od njih ćemo spomenuti i tijekom panela na 3T konferenciji 25. ožujka. Posjetiteljima ćemo otkriti neke “bisere” koje ne bi trebali propustiti.

Zašto doći na taj panel? Što će se moći saznati i koje važne teme će biti na panelu?

Pričat ćemo o premium vinskom turizmu koji sada imamo, koji su njegovi izazovi, ali i koji su planovi za budućnost. Hrvatska ima još puno posla oko toga, ali sigurna sam da u budućnosti možemo postati značajno bolji. O tome će upravo pričati ljudi koji razvijaju premium vinske priče.