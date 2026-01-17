Rezervacije turizma putem platformi porasle su u ljeto 2025.

Između srpnja i rujna 2025. godine turisti su proveli 398,1 milijun noćenja u kratkoročnom najmu smještaja u EU, rezerviranih putem Airbnba, Bookinga ili Expedije

Mreža subota, 17. siječnja 2026. u 06:05

Ukupan broj noćenja gostiju u trećem tromjesečju 2025. godine (Q3 2025) povećao se za 8,7% u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. (Q3 2024) i za 28,2% u usporedbi s trećim tromjesečjem 2023. godine (Q3 2023).

Najveći mjesečni porast zabilježen je u srpnju, s porastom od 10,0% u usporedbi s prethodnom godinom, dok su kolovoz i rujan zabilježili stopu rasta od 8,0%.

To su podaci iz mjesečnih podataka o kratkotrajnom smještaju koji se nudi putem online platformi. Eurostat je objavio podatke za treće tromjesečje 2025. na nacionalnoj razini i drugo tromjesečje 2025. godine na regionalnoj razini. 

Andaluzija najpopularnija regija 

Najpopularnije regije za kratkoročni najam smještaja rezerviranog putem online platformi u drugom tromjesečju 2025. godine bile su Andaluzija (13,3 milijuna noćenja) u Španjolskoj, Jadranska Hrvatska (9,6 milijuna) u Hrvatskoj i Ile de France (9,0 milijuna) u Francuskoj. 

Dvadeset najpopularnijih turističkih regija nalazilo se u samo pet zemalja EU: šest regija u Španjolskoj i šest u Francuskoj, pet u Italiji, dvije u Portugalu i jedna u Hrvatskoj.  

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi