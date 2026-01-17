Rezervacije turizma putem platformi porasle su u ljeto 2025.

Između srpnja i rujna 2025. godine turisti su proveli 398,1 milijun noćenja u kratkoročnom najmu smještaja u EU, rezerviranih putem Airbnba, Bookinga ili Expedije

Ukupan broj noćenja gostiju u trećem tromjesečju 2025. godine (Q3 2025) povećao se za 8,7% u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. (Q3 2024) i za 28,2% u usporedbi s trećim tromjesečjem 2023. godine (Q3 2023).

Najveći mjesečni porast zabilježen je u srpnju, s porastom od 10,0% u usporedbi s prethodnom godinom, dok su kolovoz i rujan zabilježili stopu rasta od 8,0%.

To su podaci iz mjesečnih podataka o kratkotrajnom smještaju koji se nudi putem online platformi. Eurostat je objavio podatke za treće tromjesečje 2025. na nacionalnoj razini i drugo tromjesečje 2025. godine na regionalnoj razini.

Andaluzija najpopularnija regija

Najpopularnije regije za kratkoročni najam smještaja rezerviranog putem online platformi u drugom tromjesečju 2025. godine bile su Andaluzija (13,3 milijuna noćenja) u Španjolskoj, Jadranska Hrvatska (9,6 milijuna) u Hrvatskoj i Ile de France (9,0 milijuna) u Francuskoj.

Dvadeset najpopularnijih turističkih regija nalazilo se u samo pet zemalja EU: šest regija u Španjolskoj i šest u Francuskoj, pet u Italiji, dvije u Portugalu i jedna u Hrvatskoj.