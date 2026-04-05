Broj noćenja rezerviranih putem platformi dosegao je gotovo milijardu

Između listopada i prosinca 2025. godine gosti su proveli 172,3 milijuna noćenja u kratkoročnom najmu smještaja u EU, rezerviranog putem Airbnba, Bookinga ili Expedije

Ukupan broj noćenja gostiju u posljednjem tromjesečju prošle godine (Q4 2025) povećao se za 10,9% u usporedbi s istim tromjesečjem godinu ranije (Q4 2024) i za 30,2% u usporedbi s posljednjim tromjesečjem 2023. godine (Q4 2023).

Promatrajući cijelu 2025. godinu, gosti su proveli ukupno 951,6 milijuna noćenja u kratkoročnom smještaju rezerviranom putem interneta, što ukazuje na povećanje od 11,4% u usporedbi s 2024. godinom i skok od 32,4% u odnosu na 2023. godinu.

Jadranska Hrvatska najpopularnija u Q3 2025

Najpopularnije regije za kratkoročni najam smještaja rezerviranog putem online platformi u trećem tromjesečju 2025. godine bile su Jadranska Hrvatska (27,7 milijuna noćenja) u Hrvatskoj, zatim Andaluzija (19,5 milijuna) u Španjolskoj i Provansa-Alpe-Azurna obala (16,9 milijuna) u Francuskoj.

Dvadeset najpopularnijih turističkih regija nalazilo se u samo šest zemalja EU: šest u Francuskoj, pet u Španjolskoj, četiri u Italiji, tri u Grčkoj te po jedna u Portugalu i Hrvatskoj.