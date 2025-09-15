Gdje je potražnja za VPN-om najviše rasla ove godine

Podaci s web stranice Top10VPN pokazuju da su uslijed općih prosvjednih nemira i blokada društvenih medija u Nepalu izazvale nagli interes za VPN-ove

U toj zemlji 7. rujna volumen pretraživanja VPN-a u zemlji porastao je za gotovo 3.000 posto iznad prosjeka prethodnog mjeseca - najveći skok koji je Top10VPN zabilježio globalno ove godine.

17. srpnja uvođenje novih zahtjeva za online provjeru dobi dovelo je do povećanja volumena pretraživanja VPN-a u Velikoj Britaniji za skoro 2.000 posto, dok je slična promjena zakona dovela do porasta volumena u Francuskoj za 570 posto 5. lipnja. Kontinuirani prosvjedi i nemiri u Iranu, koji su doveli do toga da su vlasti ograničile pristup internetu, dosegli su vrhunac 15. lipnja, kada je volumen pretraživanja VPN-a porastao za 707 posto u odnosu na razinu prethodnog mjeseca. Kratkotrajna zabrana TikToka u SAD-u dovela je do porasta volumena pretraživanja za 827 posto 19. siječnja.