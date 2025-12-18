Želite li se zaogrnuti VPN dekicom? Pa, sad i to postoji

Brend Aries udružio se s ProtonVPN-om kako bi stvorio posebnu dekicu s ugrađenom NFC tehnologijom koja korisnicima omogućuje aktivaciju jednomjesečne besplatne usluge ProtonVPN-a. Usluga omogućuje pristup sadržaju iz 120 država.



Tehnologija je utkana izravno u tkanu oznaku dekice. Dodirnete li ju, otvorit će se URL koji će vam omogućiti pristup VPN usluzi. Koncept su osmislili u studiju Uncommon Creative, temeljem istraživanja koje je obuhvatilo međunarodne studente i iseljenike.



Deku je dizajnirala Sofia Prantera, i sama iseljenica. Podrijetlom iz Italije, inspiraciju je pronašla u svojoj rodnoj kulturi kako bi joj se emocionalno približila.



"Željela sam dizajnirati nešto što obuhvaća osjećaj povezanosti - onu mješavinu čežnje i topline koju dobijete kada pronađete podsjetnike na to odakle ste", objasnila je Prantera. "Dizajn je isprepleten poput popluna, ispunjen referencama i slikama koje odražavaju osjećaj drugosti koji osjećate kada se selite u inozemstvo, ali i slave ljepotu multikulturalizma", dodala je.



VPN deka izrađena je u Italiji od mješavine 80 posto vune i 20 posto poliamida, veličine 126 puta 140 centimetara. Dostupna je na službenoj web stranici Ariesa za 260 američkih dolara.