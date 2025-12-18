Želite li se zaogrnuti VPN dekicom? Pa, sad i to postoji

Tehnologija je utkana izravno u tkanu oznaku dekice. Dodirnete li ju, otvorit će se URL koji će vam omogućiti pristup VPN usluzi

Miroslav Wranka četvrtak, 18. prosinca 2025. u 03:27
📷 Proton
Proton

Brend Aries udružio se s ProtonVPN-om kako bi stvorio posebnu dekicu s ugrađenom NFC tehnologijom koja korisnicima omogućuje aktivaciju jednomjesečne besplatne usluge ProtonVPN-a. Usluga omogućuje pristup sadržaju iz 120 država.

Tehnologija je utkana izravno u tkanu oznaku dekice. Dodirnete li ju, otvorit će se URL koji će vam omogućiti pristup VPN usluzi. Koncept su osmislili u studiju Uncommon Creative, temeljem istraživanja koje je obuhvatilo međunarodne studente i iseljenike.

Deku je dizajnirala Sofia Prantera, i sama iseljenica. Podrijetlom iz Italije, inspiraciju je pronašla u svojoj rodnoj kulturi kako bi joj se emocionalno približila.

"Željela sam dizajnirati nešto što obuhvaća osjećaj povezanosti - onu mješavinu čežnje i topline koju dobijete kada pronađete podsjetnike na to odakle ste", objasnila je Prantera. "Dizajn je isprepleten poput popluna, ispunjen referencama i slikama koje odražavaju osjećaj drugosti koji osjećate kada se selite u inozemstvo, ali i slave ljepotu multikulturalizma", dodala je.

VPN deka izrađena je u Italiji od mješavine 80 posto vune i 20 posto poliamida, veličine 126 puta 140 centimetara. Dostupna je na službenoj web stranici Ariesa za 260 američkih dolara.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija