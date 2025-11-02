Koje zemlje najviše, a koje najmanje koriste VPN?

Studija utvrđuje upotrebu VPN-a po glavi stanovnika i identificiralo gdje su VPN-ovi najpopularniji. U 106 zemalja, prosječna stopa usvajanja VPN-a porasla je s 6,95% u 2020. (284.591.457 usvajanja) na 10,58% u 2024. godini (464.021.602 usvajanja). To je otprilike 11,4% složene godišnje stope rasta. U prvoj polovici ove godine(H1 2025) registrirana su 282.101.253 usvajanja.

Ukupan broj preuzimanja globalno pokazuje da su se preuzimanja povećavala iz godine u godinu, osim blagog pada u 2023. godini, budući da je bilo teško održati tempo rasta nakon brojki vezanih uz covid-19 iz 2022. godine.

Osim toga, preuzimanja u prvoj polovici 2025. već su gotovo jednaka onima iz cijele 2020. godine, a 2025. je na putu da zadovolji ili premaši potražnju iz 2024. godine.

Možda ne iznenađuje da se VPN-ovi najviše koriste u zemljama sa strogim internetskim ograničenjima, posebno u arapskim zemljama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Omana, Saudijske Arabije i Kuvajta.

U tim zemljama vlada je ograničila pristup VoIP uslugama (Voice over Internet Protocol) poput WhatsAppa, FaceTimea, Skypea itd.

Štoviše, budući da to nije u skladu s islamskim vrijednostima, većina web stranica za odrasle i kockanje također je zabranjena.

Neki novinari se također okreću VPN-ovima kako bi slobodno izrazili svoja mišljenja bez straha od posljedica vlade.

5 od 10 zemalja s najvećim usvajanjem VPN-a arapske: UAE, Katar, Oman, Saudijska Arabija i Kuvajt, ostale zemlje su Singapur, Nauru, te europske zemlje Nizozemska, UK i Luksemburg.

Nasuprot tome, 10 zemalja s najnižom stopom prihvaćanja VPN-a pretežno su afričke zemlje, osim Kine i Vanuatua.

Deset zemalja s najnižom stopom korištenja VPN-a su: Kina, Malavi, Angola, Zambija, Kamerun, Ruanda, Zimbabve, Kenija, Vanuatu i Tanzanija.



Specifičnost Kine

Iako je Kina specifičan slučaj, ove nalaze treba uzeti s rezervom, budući da metodologija Cybernewsove studije izračunava stope prihvaćanja na temelju broja preuzimanja 50 najvećih pružatelja usluga s Google Play trgovine i Apple App trgovine. No, Google Play Store je zabranjen u Kini, a Appleov App Store je vrlo ograničen, s većinom uklonjenih VPN aplikacija.

S druge strane, većina kineskih građana traži razna rješenja za instaliranje VPN-ova, poput bočnog učitavanja aplikacija preuzetih sa službenih ili čak nepouzdanih web stranica ili korištenja manje poznatih aplikacija koje kineska vlada još uvijek nije blokirala.

Dakle, iako je Kina u studiji rangirana kao zemlja s najmanjim brojem korisnika VPN-a, to vjerojatno nije slučaj zbog ograničenja metodologije.