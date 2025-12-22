20 zemalja s najviše korisnika interneta

U 2025. godini 74% svjetske populacije, odnosno oko 6 milijardi ljudi, koristi internet, u odnosu na 71% (5,8 milijardi) godinu ranije

Iako korištenje interneta i dalje raste, više od četvrtine svjetske populacije i dalje je offline. Pristup se također znatno razlikuje ovisno o razini dohotka, pri čemu 94% ljudi u zemljama s visokim dohotkom koristi internet u usporedbi sa samo 23% u zemljama s niskim dohotkom.

Kina i Indija dominiraju po veličini

Kina je na prvom mjestu s otprilike 1,30 milijardi korisnika interneta, što predstavlja više od 90% stanovništva. Indija slijedi s nešto više od 1,03 milijarde korisnika, unatoč znatno nižoj stopi penetracije interneta od 70%.

Zajedno, ove dvije zemlje imaju više korisnika interneta nego ostatak od prvih 20 zajedno.

Samo Kina i Indija imaju više od 2,3 milijarde korisnika interneta, što je daleko više od svih ostalih zemalja.

Velike populacije, a ne stope penetracije, uvelike određuju koje se zemlje rangiraju najviše po ukupnom broju korisnika.

Tržišta u nastajanju

Osim prva dva, ljestvica pokazuje kako velika tržišta u nastajanju, uključujući Indoneziju, Brazil, Pakistan i Nigeriju, sada konkuriraju ili nadmašuju mnoga razvijena gospodarstva u ukupnom broju korisnika interneta, što naglašava kontinuirani pomak središta globalne online aktivnosti prema globalnom Jugu.

Unatoč brzom globalnom rastu, Afrika je i dalje nedovoljno zastupljena među najvećim svjetskim online populacijama. Nigerija je jedina afrička zemlja među prvih 10, a samo dvije afričke nacije pojavljuju se među prvih 20, što odražava niže stope penetracije interneta i trajne nedostatke u infrastrukturi, pristupačnosti i pristupu na većem dijelu kontinenta.