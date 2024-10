Iduće godine svako drugo računalo moglo bi imati umjetnu inteligenciju

Računala s umjetnom inteligencijom mogla bi činiti 43 posto svih računala do 2025. godine, prognoziraju u analitičkoj tvrtci Gartner. Do 2026. uređaj s umjetnom inteligencijom mogao bi biti gotovo jedino prijenosno računalo koje će velike tvrtke moći odabrati.



Isporuke računala s umjetnom inteligencijom procjenjuju se na 43 milijuna primjeraka u 2024. godini, što je povećanje od 99,8 posto u odnosu na 2023. i 114 milijuna u 2025., što je povećanje od 165,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.



Moglo bi se dogoditi da kupnja računala umjetne inteligencije postane sve zahtjevnijim projektom. Slično kao pri prijelazu na Wi-Fi, umjetna inteligencija mogla bi postati sveprisutnom, a računala bez nje preskupa za masovnu proizvodnju.



Gartner računalo s umjetnom inteligencijom definira kao uređaj s ugrađenim procesorom za neuronsku obradu (NPU). Iako zasad nema puno aplikacija za koje bi taj komad hardvera mogao biti koristan, kupci bi pri nabavci mogli računati na povećane potrebe u budućnosti.



Glavni izvršni direktor HP-a Enrique Lores nedavno je rekao kako će osobna računala s umjetnom inteligencijom predstavljati približno 50 posto isporuka u 2027. godini i dovesti do povećanja prosječne prodajne cijene u cijelom sektoru između pet i 10 posto.