AMD: Nismo mi krivi za spržene procesore

Pojedini korisnici prijavili su probleme s AMD-ovim čipovima Ryzen serije X3D , od neuspjeha pri pokretanju do stvarnog fizičkog pregorijevanja i izgaranja. Problemi su bili posebno česti za korisnike procesora 9800X3D u matičnim pločama ASRock.

Direktori AMD-a David McAfee i Travis Kirsch priznali su probleme i ukazali na najvjerojatnijeg krivca: proizvođače matičnih ploča koji ne slijede AMD-ove preporučene specifikacije. Neki proizvođači su povijesno isporučivali svoje matične ploče s povišenim zadanim postavkama napajanja. Ali, te prilagodbe također mogu uzrokovati probleme, posebno za procesore više klase.

McAfee i Kirsch preporučuju instaliranje najnovijih ažuriranja BIOS-a proizvođača matičnih ploča čim budu objavljena. Također su istaknuli kako AMD može imati malo više problema s testiranjem i praćenjem problema jer dugi vijek trajanja njegovih čipseta i CPU socketa (i AMD-ovi razni alati za ugađanje ograničenja snage i overclocking) stvaraju mnogo širi raspon mogućih konfiguracija sustava za testiranje.