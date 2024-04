Slijedi li nam povećanje cijena grafičkih kartica?

Prema prognozama kineske tehnološke publikacije IT Home, trebamo se pripremiti na povećanje cijena grafičkih kartica.



Naime, najavljuju kako bi Nvidijini partneri mogli podići cijene za prosječno do deset posto, što neće biti ograničeno samo na najskuplje modele kao što je RTX 4090.



Cijena modela RTX 4070 Super već je povećana za oko 14 američkih dolara, što je navodno tek početak, a korigirane su i cijene modela kao što su RTX 4060 i RTX 3050 (za oko sedam USD).



Nejasno je koliko se još očekuje porast cijena i u kojem vremenskom razdoblju, ali ako se predviđanje od 10 posto obistini, to bi moglo potrajati nekoliko mjeseci.



Takvo bi povećanje značilo kako bi Nvidia RTX 4070 Super mogla skočiti na oko 650 USD.



Do povećanja cijene vjerojatno dolazi zbog nesklada između ponude i potražnje, odnosno Nvidijinog nastojanja kontrole cijena kako bi ih održala na određenoj razini.



Ulogu također igraju i inflacija, rast troškova proizvodnje te manjak pritiska konkurencije. Nije nemoguće kako će se poskupljenje preliti i na druga tržišta mimo kineskog.



Nvidijin RTX 4090 bio je prvi GPU ove generacije koji se konstantno prodavao daleko iznad svoje maloprodajne cijene. Trenutno se obično prodaje za više od 1.800 USD, za neke modele po cijeni znatno većoj od 2.000 USD.



Poskupljenje bi išlo na ruku AMD-u, kojemu bi to moglo donijeti povećanje prodaje za modele kao što je RX 7900 GRE, ako zadrži trenutne cijene. Štoviše, mogli bi se odlučiti i na spuštanje cijena za pojedine modele, ne bi li oteli Nvidiji veći dio tržišnog udjela.