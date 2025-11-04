ESB planira pokretanje digitalnog eura 2029.

Monetarna vlast eurozone započinje fazu tehničkog razvoja s ciljem pokretanja pilot testiranja 2027. i potpunog funkcionaliziranja virtualne valute do 2029. godine. Elektronička verzija novčanica i kovanica eura trebala bi poboljšati ekonomsku sigurnost Europe i smanjiti ovisnost o tvrtkama za digitalno plaćanje poput Vise, Mastercarda i PayPala. Očekivanja su da će regulatorni okvir, koji će zahtijevati odobrenje nacionalnih vlada i Europskog parlamenta, biti dovršen do 2026. godine. Očekuje se da će ukupni troškovi razvoja iznositi 1,3 milijarde eura.

Digitalni euro nadopunio bi novčanice i proširio prednosti gotovine na digitalnu sferu.

Europa je u studenom 2023. godine započela „pripremnu fazu“ za digitalni euro. ESB izjavio da je ta faza uspješno provedena. Predsjednica ESB-a Christine Lagarde rekla je da će razvoj digitalnog eura učiniti valutu „prikladnom za budućnost“.

