Fiskalizacija 2.0, mirovina, digitalni euro: konferencija F2 traži odgovore o budućnosti novca

U studenome se održava deveta po redu konferencija F2 – Future of Fintech koja će kroz niz predavanja vodećih stručnjaka istražiti ključne trendove u svijetu kriptovaluta, bankarstva i regulative

Najavljujemo već deveto izdanje konferencije F2 – Future of Fintech, događaja posvećenog tehnologiji koja oblikuje sadašnjost i budućnost novca. Konferencija će još jednom okupiti stručnjake iz financijskog sektora koji će pokušati dati odgovore na neka od najvažnijih pitanja današnjice, poput uloge umjetne inteligencije, otvorenog bankarstva te budućnosti novca i digitalnih plaćanja.

Program će se baviti i tradicionalnim bankama, štednjom za mirovinu, svijetom insurtecha, odnosno tehnologije u osiguranju, ali i "vrućom" temom digitalnog eura. Kao i do sada, širokim odabirom tema nastoji se pružiti sveobuhvatan pregled promjena u industriji.

Izdvajamo iz programa

Slaven Smojver, direktor Direkcije supervizije informacijskih sustava u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), održat će predavanje "Anatomija sustava: IT hrvatskih banaka", pružajući uvid u tehnološku infrastrukturu domaćeg bankarskog sustava.

Na njega će se nadovezati Dario Hlupić Radić, voditelj Odjela za supervizorsko pravo HNB-a, s predavanjem o potencijalnoj ulozi digitalnog eura kao zamjene za gotovinu. Ova tema postaje sve aktualnija s razvojem digitalnih valuta središnjih banaka (CBDC) diljem svijeta, a predavanje će ponuditi perspektivu hrvatske središnje banke.

Od blockchaina do fiskalizacije

Konferencija će istražiti i najnovije trendove koji dolaze izvan tradicionalnog bankarskog sektora. Maja Menićanin, portfolio menadžerica, govorit će o budućnosti mirovinskih sustava u predavanju "Cvrčak i mrav u mirovini". Fintech i ML guru Marko Rukonić analizirat će godinu dana primjene gospodarskih politika pod nazivom "Trumponomics – godinu dana kasnije".

O tehničkim aspektima novih tehnologija govorit će Boris Agatić, data scientist i AI researcher, u predavanju naslovljenom "#OnchainOrItDidn’tHappen", fokusirajući se na važnost podataka na blockchainu. Alen Selimbegović, bavit će se temom "Stablecoin vs CBDC – The Battle for Digital Money", analizirajući sraz privatnih i javnih digitalnih valuta.

Bit će tu i panel rasprava s još jednom vrlo aktualnom temom – fiskalizacijom – o kojoj se posljednjih tjedana vode velike rasprave. S početkom sljedeće godine očekuje nas njezino izdanje 2.0, što ovu temu čini iznimno relevantnom za sve poslovne subjekte.

Konferencija F2 – Future of Fintech 2025 održava se 25. studenoga 2025. u Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu. Ulaznice po cijeni od 75 eura (s uključenim PDV-om) možete nabaviti na stranici konferencije. Ulaznica omogućava fizičko ili online praćenje konferencije te pristup snimkama nakon događaja. Studentske ulaznice dostupne su po cijeni od 25 eura.

