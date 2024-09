Ukrajinci su, čini se, oborili ruski dron sa Starlinkovom opremom

Čini se kako je ruska bespilotna letjelica oborena iznad Ukrajine bila opremljena opremom koju je napravila svemirska širokopojasna usluga Starlink.



Tvrdnje - potkrijepljene slikama olupine na kojoj je logotip Starlinka - pojavile su se u izvješću ukrajinskog izdanja Defense Express i na kanalu Telegram. U njemu je navedeno kako je ta olupina oborena skupa s još 27 dronova, od ukupno 32 koliko ih je stiglo u tom valu.



Navodno su serijski brojevi letjelica ostali netaknuti, iako nisu prikazani na fotografijama. O tom incidentu izvijestio je i Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine, koji je to detaljno opisao na Facebooku.



Slike oborenih bespilotnih letjelica prikazuju model nazvan Geran-2, rusku kopiju iranske bespilotne letjelice Shahed 136. Dronovi s propelerom, koji imaju domet od oko 2.500 kilometara, obično nose bojevu glavu od 50 kilograma ili opremu za nadzor.

Odakle Rusima Starlinkova oprema?

Starlink obično nudi brzine prijenosa između pet i 20 Mbit/s - više nego dovoljno za bespilotnu letjelicu koja koristi uslugu za prijenos podataka i videa u stvarnom vremenu. Trebalo bi im biti očito ako se njiihov hardver koristi na dronu ili drugoj letjelici, budući da se većina antena ne kreće velikom brzinom.



Ako je doista riječ o Starlinkovom hardveru, trebalo bi biti moguće dokazati njegovo podrijetlo. Možda čak i gdje je kupljen i tko ga je kupio.

Time bi se moglo dobiti potvrdu za višestruka izvješća koja tvrde kako ruske kopnene snage rutinski koriste Starlink za pristup internetu na terenu. Demokratski članovi Kongresa zatražili su od američke vlade da istraži to pitanje.



Elon Musk inzistira kako Starlink hardver ne prodaje u Rusiji, kao i da taj servis neće funkcionirati u toj državi. No, Ukrajina nije Rusija, a postoje brojni načini kako zaobići sankcije i druga ograničenja.



Ukrajina je s entuzijazmom usvojila Starlink nakon što je Musk odgovorio na rusku invaziju isporukom antena u vrijednosti od preko 80 milijuna američkih dolara. Pentagon je kasnije uskočio u financiranje napora, a pomogla je i Europska unija.



Kao odgovor, Rusija je zaprijetila obaranjem satelita koje se koristi za pomoć ukrajinskim snagama. Kinezi također razmišljaju što učiniti sa Starlinkovom konstelacijom u slučaju budućeg sukoba.



Ukrajinske oružane snage koristile su Starlink za vlastite dronove. To je izazvalo kontroverzu prošle godine kada je Walter Isaacson u biografiji Muska ustvrdio da je vrhovni čovjek Starlinka odbio ukrajinski zahtjev da se dronovima omogući pristup internetu za napad na rusku flotu u osvojenoj luci Sevastopolj. Musk je kasnije rekao da je odbio jer nije želio eskalirati rat.