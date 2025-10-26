Xurrent i budućnost Service Managementa

U zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn održana je Imaves konferencija 2025. pod nazivom Otkrijte budućnost Service Managementa uz Xurrent, koja je okupila više od 60 sudionika iz različitih industrija

Konferencija je ponudila uvid u najnovije trendove u području upravljanja uslugama, umjetne inteligencije i automatizacije poslovnih procesa.

Kao službeni Xurrent partner, Imaves je ovom prigodom predstavio kako rješenja iz Xurrent ekosustava omogućuju organizacijama da pojednostave i optimiziraju IT procese, unaprijede korisničko iskustvo i postignu veću operativnu učinkovitost.

„Drago nam je što smo imali priliku uživo povezati partnere, korisnike i stručnjake koji zajedno oblikuju budućnost Service Managementa. Interes i odlična posjećenost pokazali su da tržište prepoznaje važnost modernih, inteligentnih rješenja“, istaknula je Sanja Majhen, direktorica Imavesa, u uvodnom govoru.

Program konferencije obuhvatio je niz stručnih izlaganja i demonstracija. Zoran Habijan direktor iz Imavesa govorio je o primjeni umjetne inteligencije u Service Managementu – od analize sentimenta do generativne automatizacije – dok je Michael Wilken, Service Management Architect iz Xurrenta, predstavio kako kombinacija rješenja Sera AI, Statuscast i Zenduty pomaže organizacijama u optimizaciji IT operacija.

Korisnička priča tvrtke Sport Vision, regionalnog lidera u prodaji sportske opreme, ukazala je na iskustvo uspješne implementacije Xurrent platforme.

„Xurrent nam je omogućio bolju preglednost, automatizaciju i kontrolu IT procesa, što se izravno odrazilo i na kvalitetu podrške prema našim korisnicima“, rekao je Igor Svetek, Group Head of IT Services u Sport Vision Group.

U drugom dijelu programa, Matea Škvorčević i Domagoj Novosel iz Imavesa predstavili su mogućnosti pametnijeg upravljanja imovinom i konfiguracijama uz Xurrent, dok je Klaus Konwalin, osnivač i direktor Techworka, pokazao kako njihov alat techwork automator omogućuje jednostavniju integraciju sustava i automatizaciju procesa unutar Xurrent ekosustava.