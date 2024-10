Sedmi IOT Forum: Pametno i spojeno... sve!

„Prema izvješću IOT Analyticsa, do kraja 2023. godine bilo je 16,6 milijardi povezanih IOT uređaja, što je rast od 15% u odnosu na 2022. godinu. IOT Analytics očekuje da će do kraja ove godine broj povezanih IOT uređaja narasti na 19 milijardi.“, rekao je glavni urednik časopisa za IT profesionalce Mreža i direktor IOT Foruma Oleg Maštruko na otvaranju sedmog po redu IOT Foruma, održanog u prostoru zagrebačkog HUB-a 385. Dodao je kako unatoč nepovoljnim ekonomskim i geopolitičkim okolnostima u svijetu, 51% poduzetnika planira povećati svoj proračun za IOT u 2024. godini pri čemu 22% tvrtki očekuje povećanje proračuna više od 10% u usporedbi s 2023. godinom. Maštruko je podsjetio na tematike dosadašnjih sedam IOT Foruma i spomenuo kako je Internet stvari kao jednu od temeljnih IT tehnologija vrlo teško prezentirati običnim korisnicima.

Prvo keynote predavanje pod nazivom Primjena IOT-a na primjerima pametnih gradova održao savjetnik za razvoj poslovanja u tvrtki Verso Altima Mario Weber. Prezentirao je primjenu IOT rješenja u pametnim gradovima na primjeru nekoliko gradova, istaknuvši posebno primjer uspješne realizacije Skopja. Istaknuo je važnost korištenja europskih fondova koji su omogućili implementaciju naprednih tehnologija pametnih gradova te ukazao na izazove implementacije IOT rješenja na konkretnim primjerima.

Direktor sektora IoT u Omega Softwareu Riko Lukša u predavanju Smart Energy Management System (SEMS): Sustavno gospodarenje energijom i povećanje energetske učinkovitosti ukazao je na koristi IoT tehnologije za povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje ugljičnog otiska i financijskih troškova u skladu s ESG standardima. Lukša je ukratko predstavio i druga softverska rješenja za IoT Omega Softwarea objedinjenih u IoT Complete platformi.

Izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mihael Mudrić u keynote poredavanju IOT i usklađivanje s Uredbom o umjetnoj inteligenciji objasnio je ključne značajke usklađivanja IOT sustava s novom Uredbom EU-a o umjetnoj inteligenciji. Ukazao je na ključne aspekte koje tvrtke i organizacije trebaju uzeti u obzir u nadolazećim godinama, uključujući samoprocjenu rizičnosti AI sustava, nove standarde i protokole te svrhu takvih promjena u poslovanju.

Program manager iz tvrtke Verso Altima Krunoslav Kedmenec u predavanju Pametna javna rasvjeta - ESCO model predstavio je složeni projekt pametne javne rasvjete u gradu Karlovcu, financiran putem ESCO modela. Taj aktualni najveći IOT projekt u Hrvatskoj omogućiti će modernizaciju preko devet tisuća rasvjetnih tijela uz značajne uštede energije i smanjenje emisija CO 2 te biti dio projekta pametnog grada u Karlovcu.

Specijalist za nove tehnologije, Odašiljači i veze d.o.o. Robert Dodig u predavanju Primjena LoRaWAN tehnologije na projektu pametne rasvjete u Karlovcu objasnio je tehničke prednosti LoRoWan tehnologije koja koristi nelicenciranu frekvenciju za prijenos podataka, vrlo malo energije… Odašiljači i veze sa svojim rješenjem Smartino IOT partner je Verso Altime na implementaciji projekta Pametne rasvjete u Karlovcu.

Osnivač i Business Developer Brainblockenergy LLC Dario Petrlić u predavanju IOT u infrastrukturnim objektima objasnio je ključne značajke primjene IOT tehnologije u transformiranju načina upravljanja infrastrukturnim objektima, s fokusom na HVAC sustave i naprednu analitiku. „Potreba za infrastrukturom gdje se navedeni podaci obrađuju nikad nije bila veća, a IoT rješenja ne samo da optimiziraju temperaturu, vlažnost i kvalitetu zraka, već i smanjuju potrošnju energije, što čini ove ključne objekte učinkovitijima i održivijima“, rekao je Peterlić.

U zadnjem predavanju prijepodnevnog programa ovogodišnjeg IOT Foruma BIT & facility management Grada Zagreba Dražen Lučanin govorio je o nizu IT rješenja u glavnom gradu Hrvatske te o planiranim projektima poput automatiziranih rješenja upravljanja prometom, sustavnoj podršci startup rješenjima, formiranju baze javnim podataka za korištenje, suradnji s drugim europskim gradovima u korištenju njihovih iskustava primjene digitalnih rješenja…

Poslijepodnevni dio IOT Foruma započeo je panel raspravom pod nazivom IOT, Hrvatska, Zagreb, gdje smo i kamo idemo? Sudionici panel rasprave koju je moderirao Oleg Maštruko bili su: Chief Operating Officer iz Verso Altime Ivančica Kraljević Bačlija, direktor Sektora za prodaju Odašiljača i veza d.o.o. Tomislav Marić, IT & facility management Grada Zagreba Dražen Lučanin i direktor sektora IOT Omega Softwarea Riko Luša.

Sudionici panela složili su se kako IOT tehnologiju u Hrvatskoj tek čeka razvoj. Ivančica Kraljević Bačlija istaknula je kako je potencijal za taj razvoj u pametnim gradovima, poljoprivredi, zdravstvu i nizu drugih djelatnosti. Tomislav Marić ukazao je kako potencijalnim korisnicima za prihvaćanje IOT rješenja treba objasniti konkretne beneficije koje donosi njihova primjena za koju je potrebna investicija.

Dražen Lučanin ukazao je na nedostatak razumijevanja prednosti koje donose IOT rješenja, a Riko Luša je ustvrdio kako je u zadnje vrijeme najčešća primjena IOT-a u pametnoj rasvjeti zbog ogromnih ušteda koje donosi te jer je takve uštede jednostavnije objasniti klijentima nego u drugim slučajevima primjene.

Nakon panel rasprave mlađi partner u odvjetničkom društvu Vukmir&Associates Luka Gubić govorio je o načinima integrirane zaštite podataka pri razvoju AI sustava, posebno se osvrnuvši na usklađenost AI sustava s regulatornim zahtjevima Europske unije, navodeći primjere najbolje prakse.

Boris Agatić, Data Science Onchain AG, predstavio je koncept DePIN-a (Decentralized Physical Infrastructure Networks), koji označava projekte koji koriste blockchain za upravljanje stvarnim infrastrukturama poput računalne snage, pohrane podataka, mrežnog kapaciteta i drugih fizičkih resursa. Objasnio je kako kripto-potaknuti sustavi nagrađivanja omogućuju decentralizirano pružanje infrastrukturnih usluga putem crowdfundinga, pružajući alternativu tradicionalnim rješenjima.

Maker, hacker, hardware & software developer Igor Brkić podijelio je svoja iskustva pri razvoju LoRaWAN baziranog IOT sustava, od prototipiranja do finalne implementacije. Njegovo predavanje obuhvatilo je sve faze razvoja, s posebnim naglaskom na hardverski dizajn, testiranje i prevladavanje izazova poput nestašice čipova.

Ovogodišnji IOT Forum završio je predavanjem Head of Intraday Trading and Planning Unit HEP-Tradea Davora Bošnjaka koji je objasnio kako se blockchain tehnologija može koristiti za nagrađivanje "aktivnih korisnika" koji postižu uštede energije. Ukazao je na primjere u stvaranje nišnih tržišta za uštede energije u elektroenergetskom sektoru, ističući potencijal blockchaina u transformaciji tradicionalnih sustava nagrađivanja i poticanju energetske učinkovitosti.

Zlatni sponzor IOT Foruma 2024 bio je Verso Altima, a sponzori Omega software d.o.o. i Odašiljači i veze d.o.o.