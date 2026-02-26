Gartner: Orbitalni podatkovni centri su vrhunac ludila

Podatkovni centri u svemiru neće analizirati podatke na Zemlji za zemaljske aplikacije desetljećima, ako ikada, uvjeren je Gartnerov potpredsjednik Bill Ray.

Analitička tvrtka Gartner smatra kako je razgovor o postavljanju podatkovnih centara u svemir dosegao vrhunac ludila, jer se orbitalni objekti ne mogu ekonomično voditi niti zadovoljiti potražnju za računalnom snagom na Zemlji.

"Podatkovni centri u svemiru neće analizirati podatke na Zemlji za zemaljske aplikacije desetljećima, ako ikada", navedeno je u njihovom izvješću Orbital Datacenters Won’t Serve Terrestrial Needs, So Focus on Earth, koje je potpisao analitičar i potpredsjednik Bill Ray.

"Tvrtke troše novac ulijevajući sredstva u balon orbitalnih podatkovnih centara jer ekonomija ne funkcionira. To je zbog previsokih troškova lansiranja hardvera i ogromnih tehničkih izazova hlađenja ovih orbitalnih podatkovnih centara u vakuumu koji je svemir", uvjeren je Ray.

Napomenuo je kako orbitalni podatkovni centri moraju biti sposobni preživjeti "izvanredne temperaturne promjene, od -170 do 126 Celzijusovih stupnjeva", za što su potrebne "specijalizirane komponente (poput solarnih panela) koje koštaju otprilike 1000 puta više od njihovih zemaljskih pandana".

Također smatra kako će trebati specijaliziranu opremu za hlađenje - vjerojatno amonijačne cijevi koje prenose toplinu s računala na radijatore (kao na Međunarodnoj svemirskoj postaji) - te slati inženjere za održavanje u svemir (što trenutno nije dostupno).

Problematično je i korištenje lasera za prijenos podataka jer oblaci ometaju prijenose i uzrokuju nedosljedne brzine prijenosa podataka. Ipak, Ray ne odbacuje u potpunosti koncept orbitirajućih podatkovnih centara, ali vjeruje kako će biti razvijena za potrebe u svemiru.

No, oni koji traže dodatne kapacitete podatkovnih centara trebali usmjeriti svoje napore na Zemlju, pod vodom ili u područjima poput Arktika, Islanda ili pustinja Saudijske Arabije.

