Globalne isporuke osobnih računala rasle 9,1% u 2025.

To je porast od 9,3% u odnosu na četvrto tromjesečje 2024. godine. Za cijelu godinu isporučeno je više od 270 milijuna osobnih računala diljem svijeta, što je porast od 9,1% u odnosu na 2024. godinu.

„Tržište osobnih računala zadržalo je zdrav rast u četvrtom tromjesečju 2025., uglavnom potaknut snažnom potražnjom potrošača i poslovnih subjekata potaknutom ciklusom nadogradnje na Windows 11. Potražnja se smanjila do kraja tromjesečja jer su pritisak na cijene i promocije nadoknadili ranije poraste cijena vrhunskih grafičkih procesora i osobnih računala s umjetnom inteligencijom, što je rezultiralo stabilnim ili nešto nižim prosječnim prodajnim cijenama“, rekao je voditelj istraživanja u Gartneru Rishi Padhi.

U četvrtom tromjesečju 2025. nije bilo većih promjena na ljestvici šest vodećih dobavljača diljem svijeta, a tri vodeća dobavljača - Lenovo, HP Inc. i Dell - povećali su svoj tržišni udio u odnosu na prethodnu godinu.

gartner

U 2025. godini tržište osobnih računala oporavilo se, postigavši ​​rast od 9,1% u odnosu na 2024. godinu, s više od 270 milijuna isporučenih jedinica. To je značajan preokret nakon dvije godine strmog pada u 2022. i 2023. godini, te samo skromnih dobitaka u 2024. godini.

„Nestabilnost tarifa, očekivano povećanje cijena memorije u 2026. i rastući troškovi povezani s proširenim sigurnosnim ažuriranjima sustava Windows 10 potaknuli su tvrtke da daju prioritet zamjeni hardvera. Još jedan faktor rasta u 2025. bili su dobavljači koji su se snažno usredotočili na promociju računala s umjetnom inteligencijom kako bi zadovoljili potražnju za zamjenom. Međutim, većina značajki računala s umjetnom inteligencijom, poput lokalnog zaključivanja, još uvijek nije ostvarila značajna povećanja produktivnosti u usporedbi s rješenjima umjetne inteligencije temeljenim na cloudu. Kao rezultat toga, mnoge organizacije nadograđuju prvenstveno kako bi osigurale budućnost svojih uređaja, a ne kako bi ostvarile neposrednu poslovnu vrijednost od mogućnosti umjetne inteligencije“, rekao je Padhi.