Gartner: Mainframe neće umrijeti, ima tu još posla za IBM

Korisnicima VMwarea mogli bi biti jeftinije preseljenje na IBM-ov mainframe nego usvajanje Broadcomovih novih licenci, ustvrdio je potpredsjednik Gartnera, analitičar Alessandro Galimberti. Prema njegovoj procjeni, IBM-ovi mainframeovi imaju prednosti u odnosu na moderna okruženja.



"Mogu izgraditi višeregionalnu cloud aplikaciju, ali sinkronizacije podataka, visoku dostupnost i slično moram ugraditi u logiku aplikacije. Mainframe ima to u platformi, što štiti programere od složenosti", naveo je Galimberti. Također smatra kako su mainframeovi idealno prilagođeni radnim opterećenjima koja zahtijevaju dugogodišnju transakcijsku konzistentnost i kompatibilnost unatrag.



No, ne preporučuje mainframe za sve aplikacije. Pogodni su za kritične aplikacije koje se vjerojatno neće puno promijeniti iduće desetljeće, kao i aplikacije na operativnom sustavu Linux. IBM-ov ekosustav mogao bi biti privlačan korisnicima VMwarea, posebno onima koji upravljaju flotom od 500 do 700 Linux VM-ova.



Umjetna inteligencija također bi mogla dobro funkcionirati na mainframeovima za pojedine korisnike, nakon što je IBM nedavno nadogradio svoje akceleratore Spyre. Gartner procjenjuje kako će do 2030. godine 75 posto dobavljača koji nude usluge izlaska s mainframe računala ili promijeniti svoje poslovanje ili nestati. Samo 10 posto korisnika mainframe računala htjeti će izaći do 2030.



Mogući problemi su manjak programera trećih strana, pristup vještinama i vezanost za konkretnu platformu. Ipak, uvjeren je Galimberti, mainframe računala postojat će još neko vrijeme.