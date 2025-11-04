DT i Nvidia planiraju podatkovni centar za AI u Münchenu
Deutsche Telekom i američki proizvođač čipova Nvidia u tijeku su priprema za izgradnju podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju (AI) u Münchenu
Partneri u projektu bit će i SAP te Deutche Bank.
Projekt u Münchenu smatra se dijelom veće inicijative Deutsche Telekoma i Nvidije za promicanje industrijske upotrebe umjetne inteligencije u Europi. U lipnju su obje tvrtke najavile razvoj "Industrijskog AI clouda", koji bi trebao biti operativan do 2026. godine.
U to vrijeme, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang otputovao je u Njemačku i sastao se, između ostalih, s kancelarom Friedrichom Merzom. Nakon toga, Nvidia i Deutsche Telekom najavili su podatkovni centar umjetne inteligencije usmjeren na njemačku industriju
Očekuje se da će samo AI čipovi koštati milijarde eura. Prema Nvidiji, projekt će koristiti čipove iz Nvidia DGX GB200 sustava i Nvidia RTX PRO servera. Nova studija McKinseyja procjenjuje troškove materijala za jedan novi AI server na 178.000 dolara.