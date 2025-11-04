DT i Nvidia planiraju podatkovni centar za AI u Münchenu

Deutsche Telekom i američki proizvođač čipova Nvidia u tijeku su priprema za izgradnju podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju (AI) u Münchenu

Partneri u projektu bit će i SAP te Deutche Bank.

Projekt u Münchenu smatra se dijelom veće inicijative Deutsche Telekoma i Nvidije za promicanje industrijske upotrebe umjetne inteligencije u Europi. U lipnju su obje tvrtke najavile razvoj "Industrijskog AI clouda", koji bi trebao biti operativan do 2026. godine.

U to vrijeme, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang otputovao je u Njemačku i sastao se, između ostalih, s kancelarom Friedrichom Merzom. Nakon toga, Nvidia i Deutsche Telekom najavili su podatkovni centar umjetne inteligencije usmjeren na njemačku industriju

Nakon susretra osnivača i izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga s kancelarom Friedrichom Merzom najavljen je veliki projekt u Njemačkoj

Očekuje se da će samo AI čipovi koštati milijarde eura. Prema Nvidiji, projekt će koristiti čipove iz Nvidia DGX GB200 sustava i Nvidia RTX PRO servera. Nova studija McKinseyja procjenjuje troškove materijala za jedan novi AI server na 178.000 dolara.