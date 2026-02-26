Šef Deutsche Telekoma nije zadovoljan Europskom komisijom

Glavni izvršni direktor Deutsche Telekoma Timotheus Hoettges izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji Europska unija postupa s reformom pravila telekomunikacijskog sektora i pozvao na veću deregulaciju. "Svjedočimo sve više birokracije i više zahtjeva", ustvrdio je.



Nakon nekoliko mjeseci pritiska europskih telekomunikacijskih tvrtki, Europska komisija u siječnju je predstavila veliku reviziju sektorskih pravila poznatih kao Zakon o digitalnim mrežama.Prijedlog bi omogućio operaterima korištenje radio spektra neograničeno, što bi povećalo predvidljivost i pogodovalo ulaganjima, rekla je Komisija.



Međutim, nije ispunio poziv europskih telekom operatera za prisiljavanje američkih tehnoloških divova poput Googlea, Netflixa i Meta Platformsa na plaćanje mrežne naknade zbog toga što generiraju ogroman promet. Umjesto toga su se odlučili za mehanizam dobrovoljne suradnje.