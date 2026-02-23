Nvidijina prijenosna računala mogla bi stići već do kraja godine

Nvidia se priprema za ponovni ulazak na tržište potrošačkih osobnih računala s prijenosnim računalima pokretanim vlastitim procesorima, moguće i prije kraja ove godine. Tvrtka se pozicionira za izravno natjecanje s Intelom, AMD-om i Qualcommom.



Nvidia razvija procesore sustava na čipu temeljene na Armu, prilagođene prijenosnim računalima. Novi čipovi kombiniraju CPU, GPU i namjensko ubrzanje za umjetnu inteligenciju u jednu jedinicu. Veliki proizvođači osobnih računala poput Della i Lenova već rade na modelima prijenosnih računala koji integriraju nove Nvidijine procesore.



Šira industrija prelazi na arhitekture optimizirane za zadatke umjetne inteligencije na uređaju, kao što su obrada jezika u stvarnom vremenu, generiranje slika i lokalno zaključivanje. Nvidijin ulazak u tržište kompletnih procesora za prijenosna računala usklađen je s ovom promjenom i mogao bi značajno preoblikovati krajolik računala s operativnim sustavom Windows.



Cilj je izgraditi lakša, energetski učinkovitija prijenosna računala sposobna za pružanje AI performansi i konkurentnog trajanja baterije. Očekuje se kako će ovi sustavi izravno konkurirati Appleovim MacBookovima.



Prednost mogla bi proizaći iz kohezivne integracije hardvera slične onome što je Apple postigao. Međutim, rani uređaji mogu se suočiti s izazovima, posebno oko kompatibilnosti softvera i uravnoteženja toplinske učinkovitosti s performansama.



Očekuje se kako će prva prijenosna računala s Nvidijinim procesorima stići kasnije ove godine.