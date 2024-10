Šef AWS-a: Tko ne želi raditi pet dana u uredu, neka da otkaz

Jedan od Amazonovih najviše pozicioniranih direktora branio je politiku rada u uredu pet dana tjedno.



Govoreći na zajedničkom sastanku za Amazon Web Services (AWS), izvršni direktor Matt Garman rekao je da devet od 10 radnika s kojima je razgovarao podržavaju novu politiku, koja stupa na snagu u siječnju. Onima koji ne žele raditi za Amazon u uredu pet dana tjedno predložio je davanje otkaza.



"Ako postoje ljudi koji jednostavno ne rade dobro u tom okruženju i ne žele to, to je u redu, postoje i druge tvrtke u blizini", rekao je Garman. "Usput, ne mislim to na loš način", ustvrdio je i dodao kako "želimo biti u okruženju u kojem radimo zajedno." "Kada želimo stvarno, stvarno inovirati zanimljive proizvode, ne vidim kako to možemo učiniti ako nismo osobno prisutni", pojasnio je.



Uvjeren je kako s tri dana u uredu nisu ništa postigli. "Kao da nismo uspjeli raditi zajedno i učiti jedni od drugih, jer ljudi mogu biti u uredima različitim danima", pojasnio je. Također smatra kako načela vodstva tvrtke nije moguće internalizirati čitanjem na web stranici, već ih je nužno iskustiti iz dana u dan.



Jedno od tih načela – "Ne slažem se, ali obvezujem se." - podrazumijeva mogućnost izražavanja neslaganja s načinom rada, ali onda trebaju prioniti uz projekt kako im je šef rekao. Garman je ocijenio kako je to jako teško primijeniti na daljinu.

Amazon, drugi po veličini privatni poslodavac u svijetu iza Walmarta, zauzeo je oštriji pristup povratku na posao od mnogih svojih tehnoloških kolega poput Googlea, Meta Platformsa i Microsofta, gdje se radi dva do tri dana rada u uredu.

Trenutno provodi politiku od tri dana u uredu, ali glavni izvršni direktor Andy Jassy najavio je prijelaz na pet dana kako bi "potakli inovacije, surađivali i bili povezani". Nekim zaposlenicima koji prethodno nisu bili usklađeni rečeno je da "dobrovoljno daju otkaz" i isključeni su iz sustava tvrtke.

Ta je politika uznemirila mnoge Amazonove zaposlenike koji kažu da gubi vrijeme dodatnim putovanjem na posao i da prednosti rada iz ureda nisu potkrijepljene neovisnim podacima.