PwC će prodavati OpenAI sadašnjim i budućim klijentima

PwC će postati OpenAI-jev najveći klijent do danas, pokrivajući 100.000 korisnika. Uz to, konzultantska tvrtka postat će prvi partner OpenAI-ja za prodaju njihovih rješenja drugim tvrtkama.



OpenAI je upogonio ChatGPT za poslovnjake u kolovozu 2023. godine, nastojeći unovčiti svoje proizvode i opravdati milijarde dosad uložene u njega.



Poslovno izdanje nudi brže, neograničene interakcije i značajno je fleksibilnije za izradu prilagođenih modela za različite načine korištenja. Također dolazi s više analitičkih i drugih alata. Procjenjuje se kako ta usluga košta oko 60 američkih dolara po zaposleniku.



Ali, kao i kod bilo kojeg poslovnog softvera, OpenAI će ipak morati uvjeriti tvrtke na pomak od male i povremene upotrebe prema velikom ulaganju u IT, poslovne procese i radnu snagu.



PwC bi trebao biti prvi partner koji će im u tome pomoći.



OpenAI je prošlog mjeseca kako ChatGPT za poslovnjake ima oko 600 tisuća korisnika, među kojima su - prema njihovim podacima - 93 posto svih tvrtki na popisu Fortune 500.



PwC-ovih 100.000 zaposlenika u SAD-u, Velikoj Britaniji i na Bliskom istoku znatno bi povećalo taj broj.



Kada, i ako, tvrtka proširi svoju upotrebu ChatGPT-ja na ostatak svojih globalnih operacija, to bi moglo uključivati ​​328 tisuća zaposlenika.



U PwC-u vjeruju kako će im suradnja donijeti razvoj vlastitog poslovanja i nove klijente.



Ne smatraju kako će time ugroziti radna mjesta, već će zaposlenicima omogućiti fokusiranje na rezultate, transformaciju, tijek rada, slučajeve upotrebe i poslovne procese.