Nova runda otkaza u EA, na cestu će više od 600 ljudi

Izvršni direktor EA Andrew Wilson naveo je u dopisu zaposlenicima kako su otkazi dio nastojanja fokusiranja poslovanja, kako bi se tvrtka mogla pružiti dublja, povezanija iskustva.

Također je naveo kako odustaju od igara i udaljavaju se od razvoja budućeg licenciranog intelektualnog vlasništva za koji ne vjeruju da će biti uspješan.

Između ostalih, odustat će od pucačine u prvom licu u svijetu serijala Star Wars, na čemu je radio Respawn.

Niz otkaza u industriji

Razvoj igara Iron Man i Black Panther trebao bi biti nastavljen. Uz to, usredotočit će se na vlastito intelektualno vlasništvo, sport i zajednicu online. To uključuje Apex Legends, Battlefield, EA Sports FC, Madden NFL i The Sims.



Rezovi bi trebali podržati strateške prioritete i inicijative rasta. Restrukturiranje trebao bi biti uglavnom dovršeno do kraja prosinca ove godine.



EA je krajem ožujka 2023. godine zapošljavao 13.400 radnika. Prošle godine otpustili su 800 zaposlenih.



Sony je prije nekoliko dana najavio otpuštanje oko 900 zaposlenih u odjelu za PlayStation, što je osam posto ukupnog broja zaposlenih.



Microsoft je u siječnju podijelio 1.900 otkaza u svom odjelu za igre, tri mjeseca nakon što su preuzeli Activision Blizzard.



Tencentov Riot Games otpustio 11 posto zaposlenih, a Epic Games 830 ljudi u rujnu prošle godine.