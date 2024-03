Najveći svjetski pružatelji usluga cloud computinga

Amazon, Microsoft i Google ostvarili su milijarde prihoda kroz svoju infrastrukturu u cloudu koja tvrtkama pruža računalnu snagu potrebnu za pohranu podataka. Štoviše, većina modela umjetne inteligencije radi u cloudu, stvarajući porast računalne potražnje za pružatelje usluga u cloudu.

S 31% globalnog tržišnog udjela, AWS ostvario je 24,2 milijarde američkih dolara prihoda tijekom Q4 2023. Rast mu usporen tijekom 2023. godine jer su poduzeća i startupovi smanjili potrošnju na tehnologiju. Godišnji rast prodaje u Q4 2023 usporedbi s Q4 2022 porastao je za 13% što je daleko ispod konkurenata Microsofta i Googlea, čiji su odjeli za cloud rasli za 30%, odnosno 26%.

Visual Capitatalist

AI i cloud

Sada se 98% tvrtki u svijetu oslanja na cloud za barem jedan dio svojih poslovnih aplikacija. S obzirom na to da se značajan dio AI modela pokreće u cloudu, cloud usluge će zasigurno ubrzati rast s rastom umjetne inteligencije, posebno generativne umjetne inteligencije. Noviji AI modeli su čak 10 do 100 puta veći od ranijih modela. Zbog toga pružatelji usluga u cloudu imaju veliku potražnju za uslugama u cloudu kako bi omogućili tvrtkama iz financijskog do proizvodnog sektora pokretanje velikih jezičnih modela na njihovim platformama.

Najveći pružatelji usluga cloud computinga u svijetu prema prihodima u četvrtom tromjesečju 2023. godine (Q4 2023)