Microsoft prvi u svijetu premašio 3 bilijuna tržišne kapitalizacije

Zapravo, neke od najvrjednijih tvrtki u svijetu, uključujući Alphabet Inc., Apple Inc. i Microsoft Corporation, dio su tehnološkog sektora.

Novi dosezi IT-a

Tehnološki sektor igra ključnu ulogu u pokretanju inovacija, učinkovitosti i konkurentnosti u raznim industrijama. Također omogućuje poduzećima i korporacijama da poboljšaju produktivnost, donose brže i informiranije odluke i ostanu ispred u digitalnom okruženju koje se brzo razvija. Prema izvješću The Business Research Company, globalno tržište informacijske tehnologije (IT) procijenjeno je na 8,5 bilijuna američkih dolara u 2023. godini. Gledajući unaprijed, očekuje se da će tržište rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 8,3% od 2024. do 2028. godine te dosegnuti vrijednost od 12,41 bilijuna dolara.

Porast potražnje za novim i inovativnim tehnologijama u raznim industrijama ključni je čimbenik koji stvara pozitivne izglede za tržište. Računalstvo u cloudu i usluge u cloudu pokreću inovacije i skalabilnost, omogućujući organizacijama fleksibilan i troškovno učinkovit pristup resursima. Slično tome, umjetna inteligencija (artificial intelligence, AI) revolucionira industrije poboljšavajući automatizaciju, procese donošenja odluka i korisnička iskustva. Sve veći broj korporacija i tvrtki prihvaća digitalne tehnologije kako bi pojednostavnile operacije, poboljšale učinkovitost i ostale konkurentne u svijetu koji postaje sve digitalniji. Nove tehnologije i inovacije, uključujući Internet of Things (IoT), blockchain i proširenu stvarnost, nastavljaju stvarati nove prilike za rast.

1. Microsoft Corporation: 3,1 bilijuna dolara

Microsoft Corporation, vodeći svjetski razvijač računalnih softverskih sustava i aplikacija, američka je multinacionalna tehnološka korporacija koja, prema podacima od 18. ožujka 2024. godine, ima najveću tržišnu kapitalizaciju u svijetu. Microsoft Corporation ima tržišnu kapitalizaciju od 3,1 bilijuna američkih dolara.

18. ožujka Microsoft Corporation objavio je da proširuje svoju suradnju s NVIDIA Corporation kako bi uvela generativnu umjetnu inteligenciju, usluge u cloudu i ubrzano računalstvo u sektore zdravstva i znanosti o životu. Ta suradnja spaja globalni doseg i napredne mogućnosti Microsoft Azure s NVIDIA DGX Cloud i NVIDIA Clara paketom računalnih platformi, softvera i usluga za poticanje inovacija i poboljšanje skrbi za pacijente. Suradnja između Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation ima za cilj pružateljima zdravstvenih usluga, farmaceutskim tvrtkama, biotehnološkim tvrtkama i razvojnim programerima medicinskih uređaja pružiti prilike za brze inovacije u raznim područjima, uključujući klinička istraživanja, otkrivanje lijekova, i pružanje skrbi.

2. Apple Inc.: 2,68 bilijuna dolara

Apple Inc. američka je multinacionalna tehnološka tvrtka druga je u svijetu prema tržišnoj kapitalizaciji. Tvrtka je najpoznatija po svojim iPhoneima, iPadima, Apple satovima i Macbookovima. Apple Inc. ima tržišnu kapitalizaciju od 2,68 bilijuna dolara.

3. NVIDIA Corporatio: 2,21 bilijuna dolara

NVIDIA Corporation američka je multinacionalna korporacija i tehnološka tvrtka koja se nalazi na 3 mjestu u svijetu prema tržišnoj kapitalizaciji. Specijalizirana je za dizajn i proizvodnju proizvoda i platformi za tržišta igre, profesionalna vizualizacija, podatkovne centre i automobilsku industriju. NVIDIA Corporation ima tržišnu kapitalizaciju od 2,21 bilijuna dolara.

4. Saudi Aramco: 2,05 bilijuna dolara

Naftna kompanija Saudijske Arabije državna je kompanija Saudijske Arabije za naftu i prirodni plin. To je najveća svjetska integrirana energetska tvrtka po tržišnoj kapitalizaciji. Od 18. ožujka 2024. godine ima tržišnu kapitalizaciju od 2,05 bilijuna dolara

5. Alphabet Inc.: 1,83 bilijuna dolara

Alphabet Inc. američki je multinacionalni tehnološki konglomerat holding koji je 5. u svijetu po tržišnoj kapitalizaciji. Oo je matična tvrtka Googlea i mnogih bivših podružnica Googlea. Alphabet Inc. ima tržišnu kapitalizaciju od 1,83 bilijuna dolara.

6. Amazon.com Inc.: 1,81 bilijun dolara

Amazon.com Inc. je američka multinacionalna tehnološka tvrtka. Specijalizirana je za e-trgovinu, online marketing, digitalni streaming, računalstvo u cloudu i umjetnu inteligenciju. Amazon.com Inc. ima tržišnu kapitalizaciju od 1,81 bilijuna dolara.

7. Meta Platforms Inc.: 1,26 bilijuna dolara

Meta Platforms Inc. američka je multinacionalna tehnologija. Posjeduje i upravlja Instagramom, Facebookom i WhatsAppom, između ostalih proizvoda i usluga. Kao jedna od najvećih kompanija na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, Meta Platforms Inc. ima tržišnu kapitalizaciju od 1,26 bilijuna dolara.

U 20 kompanija u svijetu s najvećom tržišnom kapitalizacijom od tehnoloških tvrtki su još i na 10. mjestu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited čija je tržišna kapitalizacija 708,75 milijardi dolara, na 13. mjestu Broadcom Inc. s tržišnom kapitalizacijom od 573,36 milijardi dolara, te na 15. mjestu Tesla Inc. čija je tržišna kapitalizacija 553,51 milijarde dolara