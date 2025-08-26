Meta Platforms dat će Googleu 10 mlrd. USD

Nakon OpenAI-ja, Google Cloud će osigurati infrastrukturu za umjetnu inteligenciju i za vlasnika Facebooka i Instagrama

Mreža utorak, 26. kolovoza 2025. u 06:15
📷 Albert Stoynov (Unsplash)
Albert Stoynov (Unsplash)

Google je sklopio šestogodišnji ugovor o računalstvu u oblaku s tvrtkom Meta Platforms, vrijedan više od 10 milijardi američkih dolara. Prema ugovoru, Meta će koristiti web poslužitelje, pohranu, umrežavanje i druge usluge Google Clouda. Ranije su postigli sličan dogovor s tvrtkom OpenAI.

Glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg je u srpnju najavio kako će ta tvrtka potrošiti stotine milijardi dolara na izgradnju nekoliko ogromnih podatkovnih centara umjetne inteligencije. Tijekom istog mjeseca podigli su donju granicu godišnje prognoze kapitalnih izdataka za dvije milijarde dolara, na raspon od 66 do 72 mlrd. USD.

Meta traži vanjske partnere koji će joj pomoći u financiranju infrastrukture potrebne za umjetnu inteligenciju prodajom imovine podatkovnih centara vrijedne dvije milijarde USD. U lipnju su se bile pojavile vijesti o tome kako OpenAI planira dodati Alphabetovu uslugu Google Cloud kako bi zadovoljio svoje rastuće potrebe za računalnim kapacitetima. Google Cloud je ostvario skok od blizu 32 posto u prihodima u drugom ovogodišnjem tromjesečju.



