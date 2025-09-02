Botovi Meta Platforms predstavljali se kao Taylor Swift

Roboti su bili dostupni na Facebooku, Instagramu i WhatsAppu. Barem jedan od chatbotova bio je baziran na maloljetnoj slavnoj osobi i omogućio je stvaranje realistične slike stvarne osobe bez majice.

Meta Platforms je, čini se, bez dopuštenja pokrenula nekoliko robota za brbljanje temeljenih na umjetnoj inteligenciji s ​​imenima i likovima slavnih osoba. Između ostalih, na meti su bile Taylor Swift, Selena Gomez, Anne Hathaway i Scarlett Johansson.

Roboti su bili dostupni na Facebooku, Instagramu i WhatsAppu. Barem jedan od chatbotova bio je baziran na maloljetnoj slavnoj osobi i omogućio je stvaranje realistične slike stvarne osobe bez majice.



Chatbotovi su se također predstavljali kao su stvarna osoba na kojoj su bazirani. Najmanje tri robota nastala su u Metinom odjelu za generativnu umjetnu inteligenciju. Bot koji je tvrdio kako je Taylor Swift zvao je korisnike u dom te pjevačice u Nashvilleu i koketirao s njom.



Meta tvrdi kako brani izravno lažno predstavljanje kao poznate i slavne osobe, osim u slučajevima kad je očito riječ o parodijama ili kad su razgovori tako označeni. To sada nije bio slučaj. Meta je navodno izbrisala desetak botova slavnih osoba, i označenih i neoznačenih.



Botovi su bili široko dostupni. Korisnici su mogli komunicirati s njima više od 10 milijuna puta. Glasnogovornik Mete Andy Stone okrivio je to za neuspjeh tvrtke u provođenju vlastitih politika.