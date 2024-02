IT potrošnja povećat će se za 6% u ovoj godini

Nakon razdoblja usporavanja, Canalysovo ažuriranje IT prilika za veljaču predviđa rast globalne IT potrošnje od 6,2% u 2024. godini, trebala bi dostići 4,94 bilijuna američkih dolara

Rast IT potrošnje neće spriječiti niti nepovoljne ekonomske prilike u svijetu, geopolitičke napetosti diljem svijeta, energetska nesigurnost, prijetnja kibernetičkim napadima, 50-tak nacionalnih izbora u ovoj godini koji će obuhvatiti čak 45% svjetske populacije. Unatoč svim prijetnjama kao što su rast inflacije i prijeteća recesija koje su izrazite u prvom tromjesečju ove godine, organizacije i dalje prepoznaju ključnu ulogu tehnologije i IT usluga u transformaciji i širenju poslovanja, izgradnji otpornosti i povećanju produktivnosti zaposlenika, navodi Canalys.

Regionalna kretanja

Predviđa se da će Sjeverna Amerika, s visokom koncentracijom tehnoloških lidera i startupa, inicijativama za državnu potrošnju i radnom snagom usmjerenom prema velikim poduzećima, rasti za 6,6% i činiti 38,8% svjetske IT potrošnje. Rast u azijsko-pacifičkom području (+7,4%) oporavit će se, potaknut kontinentalnom Kinom i kontinuiranim širenjem Indije. Rast u regiji EMEA (+4,2%) bit će prigušeniji zbog slabih gospodarskih trendova na ključnim tržištima, uključujući Njemačku, na koju utječu slab izvoz, nedostatak kvalificirane radne snage, visoke kamatne stope i neizvjesnost oko energetske sigurnosti.

Doprinos Gen AI

Generativna umjetna inteligencija (Gen AI) bit će katalizator za višegodišnji investicijski ciklus u svim IT segmentima. Iako je 2024. godina polazna točka, AI će preoblikovati cijeli tehnološki krajolik u nadolazećim godinama. AI za infrastrukturu (AIOps) i infrastruktura za AI, AI ugrađen u softver, aplikacije, dodatke i uređaje te usluge koje pomažu tvrtkama u planiranju, usvajanju, implementaciji, korištenju i optimizaciji AI predstavljat će nove prilike za rast. Canalys predviđa da će gen AI biti prilika od 159 milijardi dolar potrošnje do 2028. godine.

Tržišni trendovi

Tržište osobnih računala vratit će se u rast. Canalys predviđa oživljavanje prodaje osobnih računala, s modelima s AI-om koji će dodatno potaknuti aktualni ciklus osvježavanja novih uređaja, prije svega s Windowsima 11.

Poslužitelji će nadoknaditi pad u umrežavanju u segmentu infrastrukture, ulaganje u skuplje i snažnije poslužitelje sposobne za AI nadoknadit će pad u potrošnji mrežnog hardvera.

Kibernetička sigurnost ostat će organizacijama prioritet ulaganja zbog rastućih prijetnji, potrošnja na kibernetičku sigurnost ostat će snažna, a ulaganja u platforme XDR, SASE i CNAPP dobivaju na snazi.

Potražnja za upravljanim IT uslugama će rasti. Kako složenost raste i organizacije traže stručnost, rast upravljanih IT usluga nadmašit će ukupnu IT potrošnju, pri čemu će kibernetička sigurnost, aplikacije i upravljanje infrastrukturom u cloud computingu biti prioritet.

Obveze prema uslugama infrastrukture u cloudu će se povećati. Rast usluga infrastrukture u cloudu ponovno će se ubrzati, potaknut većim obvezama potrošnje dok korisnici planiraju sljedeći val migracije u cloud i usvajanja umjetne inteligencije.

AI će postati značajka, a ne naknada. Iako će softver s integriranom umjetnom inteligencijom povećati potrošnju u kratkom roku, očekujte da će dugoročno postati standardna značajka.

Rast potrošnje u cloudu 20%

Globalna potrošnja za usluge infrastrukture u cloudu porasla je za 19% na godišnjoj razini u četvrtom tromjesečju 2023. Godine (Q4 2023) i dosegla 78,1 milijardu dolara, što je povećanje od 12,3 milijarde dolara u odnosu na Q4 2022. Za cijelu 2023. godinu ukupna potrošnja na usluge infrastrukture u cloudu porasla je 18% na 290,4 milijarde dolara, u odnosu na 247,1 milijardu dolara u 2022. godini. Utjecaj IT optimizacije poduzeća na tržište usluga u cloudu opada, a sve više korisnika proširuje svoje obveze s hiperskalerima u predviđanje povećanih zahtjeva za potrošnjom. Napori za migraciju u cloud ponovno su u porastu, usporedo s porastom nove potražnje, osobito u širokom prihvaćanju AI aplikacija. Hyperscaleri neprestano povećavaju ulaganja u generativnu umjetnu inteligenciju, očekujući da će iskorištavanje njezinih mogućnosti katalizirati nove prilike u potrošnji clouda. U 2024. Godini Canalys očekuje da će se potrošnja na usluge globalne infrastrukture u cloudu povećati za 20%, u usporedbi s 18% u 2023. godini.

Integracija Gen AI u cloud

U četvrtom tromjesečju 2023. godine (Q4 2023) tri najbolja pružatelja usluga u cloudu – AWS, Microsoft Azure i Google Cloud – zajedno su porasli za 21% i činili 66% ukupne potrošnje. U Q4 2023 Microsoft Azure i Google Cloud zabilježili su snažan ponovni rast prihoda, oba ponovno premašivši 25%. S rastom od 30% Microsoft je značajno nadmašio tržište i nastavlja smanjivati ​​jaz u odnosu na AWS. Tržišni vodeći AWS zabilježio je uzlet rasta u usporedbi s prethodnim tromjesečjima, ali povećanje od 13% na godišnjoj razini ostaje iza putanje Microsoft Azurea i Google Clouda.

Integracija generativne umjetne inteligencije u mainstream softverske proizvode ubrzava se, što potencijalno dovodi do brže komercijalizacije generativnih AI aplikacija. Google je nedavno predstavio svoj rebrandirani veliki jezični model Gemini u Workspace aplikacijama, kao što su Gmail i Docs. U isto vrijeme, Microsoft je lansirao Copilot za Microsoft 365 prošlog studenog, ugrađujući svoju generativnu AI platformu u Word, Excel i druge uredske aplikacije.

Tržišni udjeli

Amazon Web Services (AWS) predvodio je tržište usluga infrastrukture u cloudu u Q4 2023, s udjelom od 31% ukupne potrošnje. Nakon nekoliko tromjesečja usporavanja rasta, AWS je zabilježio skroman uzlet u zamahu, s povećanjem prihoda za 13% na godišnjoj razini.

Microsoft Azure, kao drugi najveći pružatelj usluga u cloudu, ostvario je povećanje tržišnog udjela na 26% u Q4 2023, u usporedbi s 23% u Q4 2022. Nagli porast usvajanja umjetne inteligencije povećao je Azureov prihod za 30% u usporedbi s Q4 2022. Azure je proširio svoj podrška za najnovije OpenAI modele u Q4, uključujući GPT-4 Turbo, GPT-4 s Vision i Dall-E 3.

Google Cloud bio je treći najveći pružatelj i porastao je za 26% na 10% tržišta u Q4 2023. Potaknut potražnjom za umjetnom inteligencijom, Google Cloud započeo je novu putanju rasta u Q4 2023.