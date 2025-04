Isporuke PC-ja u uzletu zbog Trumpovih carina

Čini se kako su kupci u Sjedinjenim Državama kupovali naveliko kako bi izbjegli porast cijena. Do kraja godine ipak nas čeka usporavanje.

U prvom tromjesečju 2025. godine došlo je do porasta isporuka novih osobnih računala, jer su dobavljači i kupci pokušavali prodati strojeve prije nego što s uvođenjem carina dođu poskupljenja.



Analitička tvrtka Canalys primijetila je porast isporuka od 9,4 posto u odnosu na prethodnu godinu (62,75 milijuna uređaja), dok su u IDC-u izbrojali 63,2 milijuna kombiniranih isporuka stolnih računala, radnih stanica i prijenosnih računala (+4,9 posto). Takve skokove tržište osobnih računala nije vidjelo godinama jer su se ciklusi osvježavanja produžili s tri na pet i više godina.



Čini se kako su kupci u Sjedinjenim Državama kupovali naveliko kako bi izbjegli porast cijena. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u međuvremenu je pauzirala uvođenje carina za sve osim Kine, koja se sada suočava sa 125 posto carina na svoj izvoz.



U Canalysu očekuju kako bi eventualne više cijene osobnih računala uzrokovane carinama mogle dovesti do odgode prijelaza s Windowsa 10 na 11, što bi za posljedicu moglo imati odgode kupnje osobnih računala. IDC smatra kako će prijelaz na 11 i dalje biti snažan poticaj za kupnjom, iako u obje tvrtke očekuju usporavanje isporuka do kraja godine.

Najveći tržišni udio trenutno ima Lenovo. Slijede HP, Dell, Apple i Asus. Proizvođači računala vjerojatno će pokušati promijeniti lance opskrbe kako bi u što većoj mjeri izbjegli carine, ali će povećanje na kraju platiti kupci.