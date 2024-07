Hrvatski Telekom opskrbljuje riječku luku privatnim 5G-om

Hrvatski Telekom opremio je 5G mrežom novi kontejnerski terminal u Rijeci po sistemu ključ u ruke.

Rijeka Gateway, lučka operativna tvrtka koju su osnovali A.P. Moller – Maersk i ENNA Group za razvoj i upravljanje terminala u Rijeci koja će započeti s radom 2025. godine, odabrala je HT za implementaciju samostalne 5G mreže (5G SA). APMT, kao dio Maersk Grupe, koji nadzire bežično povezivanje u više od 70 luka diljem svijeta, testirat će taj novi operativni model (Managed Service by Hrvatski Telekom) u Rijeci i dodatno migrirati s postojeće 5G NSA (non stand alone) arhitekture na naprednu 5G SA (stand alone) arhitekturu, postajući tako prvi korisnik dediciranog mrežnog rezanja (network slicea) za industrijsku primjenu.

Rijeka Gateway je jedan od najopsežnijih infrastrukturnih projekata od osnivanja Republike Hrvatske kojim je pokrenuta sveobuhvatna revitalizacija dijela riječkoga obalnog prostora. Rijeka Gateway bit će najmoderniji, daljinski upravljani kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe. S koncesijom za idućih 50 godina, služit će kao glavna ulazna točka za kontejnerski promet u zemlje i tržišta zaleđa Europe te će imati ključnu ulogu u razvoju lokalnog gospodarstva, s obzirom na to da će većinu projektnih ugovora izvoditi domaće tvrtke.