Hoće li novi porezi i pravila uništiti obiteljski smještaj u turizmu?

Udruge iznajmljivača smatraju da će zbog uvođenja poreza na nekretnine, na kratkoročni turistički najam, povećanja paušala po krevetu u turizmu, potrebe dobivanja suglasnosti za apartman u zgradi od 80 posto suvlasnika, kao i razlikovanja "domaćina" i iznajmljivača", u turizmu doći do devastacije obiteljskog smještaja, piše Portal.hr

O ovim temama razgovarali su s predsjednikom Udruge iznajmljivača privatnog smještaja Grada Kaštela "Rivijera Kaštela" Ivanom Maljkovićem koji smatra kako izračun i analize ministarstava prema kojima su doneseni novi zakoni nisu točne.

- Analize koje su provedene od strane ministarstva nisu točne. Apsolutno nisu točne jer one ne uzimaju u obzir sve parametre. Nama osim poreza koji plaćamo kao paušal, još ide i paušal po krevetu, ide turistička pristojba. Mi još imamo i dodatne troškove, ako su u pitanju stariji ljudi koji ne mogu čisti svoje apartmane, to su troškovi pranja, čišćenja i tako dalje. Ti troškovi se penju negdje otprilike na 30 posto. Znači mi nemamo tu mogućnost da odbijemo, kao kod dugoročnog iznajmljivanja, 30 posto troška, pa da onda ide 12 posto poreza na ostatak - smatra Maljković te ističe kako ovi zakoni ne štite interese malih obiteljskih iznajmljivača u Hrvatskoj.

Iznajmljivačima s manjim brojem ležaja se neće isplatiti iznajmljivanje

- I jednostavno, ljudi koji imaju manji apartman i koji imaju manji broj ležaja, njima se u konačnici neće više isplatiti iznajmljivanje. Prihodi od iznajmljivanja ljudima su služili kao dodatni izvor prihoda, osobito umirovljenicima jer su mirovine male i oni su s tim na neki način krpali svoj proračun - dodaje.

Kada je u pitanju plaćanje dodatnog poreza po kvadratu, Maljković smatra kako u Kaštelima nema toliko problema oko toga, ali kako ovi zakoni ne omogućavaju mladima priuštivo stanovanje.

- Mi ovdje u Kaštelima nemamo toliko problema vezano za plaćanje dodatnog poreza po kvadratu, više-manje su to obiteljske kuće, ali ima i zgrada koje se iznajmljuju, tako da je to jedna velika problematika. Mislim da ovi zakoni u konačnici neće pomoći mladim ljudima da imaju neko jeftinije stanovanje - ističe.

Kao veliki problem kod dugoročnog iznajmljivanja Maljković vidi u zakonu prema kojem su najmoprimci zaštićeniji od najmodavaca što dovodi do malog odaziva kada je u pitanju dugoročno iznajmljivanje.

Četiri puta plaćamo isti porez

- Problem kod dugoročnog iznajmljivanja je što je sistem tako postavljen da su najmoprimci zaštićeniji od najmodavaca. Najmodavci zbog toga imaju dosta problema i to je jedan od razloga malog odaziva što se tiče dugoročnog iznajmljivanja. Svi mi smo sami te apartmane napravili i opremili. Prvi put smo platili porez na naše dohotke, drugi put smo platili na sav materijali, a sada po treći put plaćamo turističke poreze i još plus stambene. Vidite koliko je tu poreza sad, četiri puta mi plaćamo de facto isti porez i još plaćamo i komunalnu nakladu - objašnjava.

Novi zakoni koji su doneseni, smatra Maljković, nose sa sobom posljedice u vidu rasta cijene smještaja, a ističe i kako je veliki problem nekomercijalni smještaj koji je po broju ležajeva premašio legalni.

- Biti će posljedica jer će ljudi morati dodatni trošak plaćati, odnosno prebaciti na cijene. A drugi problem je što ima jako puno crnog smještaja koji uopće nije obuhvaćen svim porezima i o njemu se jako malo vodi računa. Neke pretpostavke su da crnog smještaja ima preko 60 posto. Tu spadaju i „prijatelji i rodbina“, odnosno taj nekomercijalni smještaj koji je po broju kreveta premašio legalni smještaj. To vam je ono može mi doći prijatelj, rodbina i to traje cijelu sezonu.

Pretežno su to stranci koji su pokupovali apartmane, stanovi i drugo. Nama je sada u gradu cijena 70 eura, to je najmanja cijena, a nekada je bila 20 eura, znači to je više od tri puta povećan trošak. Vidjet ćemo, pokazat će sezona, ali ljudi će morati prebaciti trošak na cijenu apartmana. Sve ove stvari mogu se iščitati iz komentara ljudi i općeg stava. S druge strane, ministarstvo apelira da se ne dižu cijene. Podigli su poreze, a ne želi da se dižu cijene, dosta kontradiktorno - naglašava.

Sužen je prostor za djelovanje udruge, nemamo predstavnika u turističkoj zajednici

Udruga iznajmljivača privatnog smještaja Grada Kaštela "Rivijera Kaštela" uspjela je riješiti problem u Kaštelima vezan za obavljanje radova tijekom ljeta s kojima su iznajmljivač imali najviše problema. Predsjednik Maljković objašnjava nam kako je ipak sužen prostor za djelovanje udruga.

- Mi smo najviše problema i borbe imali vezano za radove koji su se obavljali ljeti. Uspjeli smo doći do nekakvog dogovora i to je sada relativno dobro riješeno. Što se tiče iznajmljivača, ljudi su malo inertni po tom pitanju. Postoje dvije udruge na nacionalnoj osnovi, sada je osnovana Udruga spasimo male obiteljske iznajmljivače. Ljudi se okupljaju, ali s druge strane ljudi su dosta inertni, očekuju da neko drugi riješi njihove probleme, a djelovanje takvih udruga je na neki način suženo, nemaju izvor financiranja. Problem je što odluke donosi lokalna samouprava. Mi nismo politička organizacija, sudbinu nam kroji ne direktno struka, nego politika. Turistička vijeća su nastavljena tako kako jesu. Problem je da u Turističkim vijećima najmanje utječu iznajmljivači koji drže veliki postotak smještaja. Oni imaju najmanje predstavnika u Turističkim vijećima – zaključuje Maljković, a na upit zašto je tako kazao je da bi iz Turističke zajednice rekli kako je to odredio zakon, objavio je Portal.hr.