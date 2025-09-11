Cijene umjetne inteligencije su kaos, kaže Gartner

Kupci će stoga morati pregledati mnoge politike dobavljača i pravne dokumente kako bi točno razumjeli što kupuju, kao i boriti se kako bi tvrtke natjerali na jasniju komunikaciju

Miroslav Wranka četvrtak, 11. rujna 2025. u 10:15
📷 Zulfugar Karimov (Unsplash)
Zulfugar Karimov (Unsplash)

Licence dobavljača za softver i usluge umjetne inteligencije su u stanju kaosa, prema riječima potpredsjednice Gartnera Jo Liversidge. Neki veliki dobavljači još nisu uključili umjetnu inteligenciju u svoje ugovore ili to čine na nejasan način. Kupci će stoga morati pregledati mnoge politike dobavljača i pravne dokumente kako bi točno razumjeli što kupuju, kao i boriti se kako bi tvrtke natjerali na jasniju komunikaciju.

Dva područja u kojima bi kupci mogli početi vršiti pritisak su uključivanje odgovornih načela umjetne inteligencije u ugovore – što danas, prema njenoj procjeni, čini samo jedan posto dobavljača – i usklađenost sa standardom ISO 42001 o sustavima upravljanja umjetnom inteligencijom.

Također je savjetovala kupcima neka paze na nedosljedno određivanje cijena za usluge umjetne inteligencije. Kod određivanja cijena na temelju kredita treba provjeriti koje su usluge dostupne za kredite te tko ih može koristiti jer i na tom području vlada priličan nered.

Pojedini dobavljači otežavaju izbjegavanje umjetne inteligencije bez dodatnih troškova. Naredni problem s licenciranjem za korisnike bit će trošak pokretanja umjetne inteligencije, za što je Liversidge već uočila četiri različita modela naplate.



