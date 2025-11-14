Četiri scenarija za suradnju ljudi i umjetne inteligencije na poslu

Sveprisutna upotreba umjetne inteligencije prisiljava poslovne i IT lidere da preispitaju svoju radnu snagu

Mreža petak, 14. studenog 2025. u 11:40

Izvršni rukovoditelji moraju razviti četiri scenarija u kojima ljudi i umjetna inteligencija mogu učinkovito surađivati, smatraju u tvrtci za poslovne i tehnološke uvide Gartner, Inc.

Umjetna inteligencija će neizbrisivo promijeniti način na koji ljudi obavljaju posao u budućnosti, no neće doći do apokalipse radnih mjesta. Umjesto toga, počevši od 2028.-2029., doći će do kaosa u pogledu radnih mjesta stvorenog potrebom za rekonfiguracijom, redizajnom, cijepanjem i spajanjem preko 32 milijuna radnih mjesta svake godine.

„Svaki dan će se 150.000 radnih mjesta razvijati kroz usavršavanje, dok će se 70.000 radnih mjesta morati preoblikovati, preraditi i redizajnirati. Izvršni rukovoditelji moraju planirati svoja ulaganja i ciljeve u umjetnu inteligenciju kako bi predvidjeli i upravljali tim promjenama. Moraju odlučiti o svom odredištu - hoće li slijediti dizajne koji su prvenstveno usmjereni na čovjeka i naglašavaju podršku ljudima u njihovom radu ili će odabrati dizajne koji su prvenstveno usmjereni na umjetnu inteligenciju i imaju za cilj maksimizirati učinkovitost oslanjajući se na umjetnu inteligenciju za obavljanje zadataka“, ističe potpredsjednica analitičarke u Gartneru Helen Poitevin.

Cilj nije poduzeće bez radnika, već poduzeće redefinirano radom: prilagodljivo, kreativno i duboko ljudsko u svojoj srži. Jer biti „AI na prvom mjestu“ uspijeva samo kada je, prije svega, ljudi na prvom mjestu. „Sljedeće doba uspješnosti poduzeća neće ovisiti o količini zaposlenih ljudi, već o kvaliteti suradnje između ljudi i AI-a“, smatra Poitevin.

Helen Poitevin, potpredsjednica analitičarke u Gartneru 📷 gartner
Helen Poitevin, potpredsjednica analitičarke u Gartneru gartner

Četiri scenarija
Gartner je predstavio četiri scenarija koji ilustriraju kako bi i strategije usmjerene na čovjeka i strategije usmjerene na umjetnu inteligenciju mogle oblikovati utjecaj umjetne inteligencije na radna mjesta i organizacije. 

  1. Manje radnika obavlja posao koji umjetna inteligencija ne može:  Ljudi žele da umjetna inteligencija obavlja posao, a posao je isti (ali s umjetnom inteligencijom). Ljudi žele da umjetna inteligencija obavlja posao, ali posao se ne mijenja značajno. Ljudi moraju popuniti praznine koje ostaju tamo gdje umjetna inteligencija nije u stanju učinkovito obavljati određene zadatke. Viši stupnjevi automatizacije dovode do potrebe za manjim brojem radnika. Taj se scenarij koristi u službi za korisnike gdje zaposlenici u službi za korisnike preuzimaju posao koji umjetna inteligencija nije mogla obaviti.
  2. Manje ili nimalo radnika koji vode poduzeće (ili dio poduzeća) koje prvenstveno koristi umjetnu inteligenciju:  Ljudi žele da umjetna inteligencija obavlja posao, a posao se transformira s manje radnika nego prije. To predstavlja autonomno poslovanje.
  3. Mnogi zaposleni radnici koriste umjetnu inteligenciju kako bi bolje radili i postigli više: Ljudi žele obavljati posao s umjetnom inteligencijom, a posao je isti (ali s umjetnom inteligencijom). Ovako izgleda svakodnevna umjetna inteligencija.
  4. Mnogi inovativni radnici kombiniraju umjetnu inteligenciju kako bi premostili granice znanja:  Ljudi žele raditi s umjetnom inteligencijom i rad se transformira. To ljudima omogućuje da se bave većim i izazovnijim pitanjima kako bi pronašli rješenja. Taj scenarij mogao bi se primijeniti na personaliziranu medicinu - to se može dogoditi samo ako ljudi povežu različita područja, dijele informacije i prošire svoje razumijevanje zdravlja i dobrobiti.

„Bez obzira na to koji scenarij izvršni lideri slijede, moraju biti spremni podržati sva četiri. Domino efekti umjetne inteligencije učinit će svaki scenarij stvarnošću. Čelnici trebaju ulagati u obje vrste dizajna, ali naglasiti što je moguće s umjetnom inteligencijom, prihvaćajući način razmišljanja obilja – način razmišljanja u kojem umjetna inteligencija pomaže liderima da se na nove načine suoče s današnjim i sutrašnjim izazovima“, ističe Poitevin.



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija