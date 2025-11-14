Četiri scenarija za suradnju ljudi i umjetne inteligencije na poslu

Izvršni rukovoditelji moraju razviti četiri scenarija u kojima ljudi i umjetna inteligencija mogu učinkovito surađivati, smatraju u tvrtci za poslovne i tehnološke uvide Gartner, Inc.

Umjetna inteligencija će neizbrisivo promijeniti način na koji ljudi obavljaju posao u budućnosti, no neće doći do apokalipse radnih mjesta. Umjesto toga, počevši od 2028.-2029., doći će do kaosa u pogledu radnih mjesta stvorenog potrebom za rekonfiguracijom, redizajnom, cijepanjem i spajanjem preko 32 milijuna radnih mjesta svake godine.

„Svaki dan će se 150.000 radnih mjesta razvijati kroz usavršavanje, dok će se 70.000 radnih mjesta morati preoblikovati, preraditi i redizajnirati. Izvršni rukovoditelji moraju planirati svoja ulaganja i ciljeve u umjetnu inteligenciju kako bi predvidjeli i upravljali tim promjenama. Moraju odlučiti o svom odredištu - hoće li slijediti dizajne koji su prvenstveno usmjereni na čovjeka i naglašavaju podršku ljudima u njihovom radu ili će odabrati dizajne koji su prvenstveno usmjereni na umjetnu inteligenciju i imaju za cilj maksimizirati učinkovitost oslanjajući se na umjetnu inteligenciju za obavljanje zadataka“, ističe potpredsjednica analitičarke u Gartneru Helen Poitevin.

Cilj nije poduzeće bez radnika, već poduzeće redefinirano radom: prilagodljivo, kreativno i duboko ljudsko u svojoj srži. Jer biti „AI na prvom mjestu“ uspijeva samo kada je, prije svega, ljudi na prvom mjestu. „Sljedeće doba uspješnosti poduzeća neće ovisiti o količini zaposlenih ljudi, već o kvaliteti suradnje između ljudi i AI-a“, smatra Poitevin.

Helen Poitevin, potpredsjednica analitičarke u Gartneru gartner

Četiri scenarija

Gartner je predstavio četiri scenarija koji ilustriraju kako bi i strategije usmjerene na čovjeka i strategije usmjerene na umjetnu inteligenciju mogle oblikovati utjecaj umjetne inteligencije na radna mjesta i organizacije.

Manje radnika obavlja posao koji umjetna inteligencija ne može: Ljudi žele da umjetna inteligencija obavlja posao, a posao je isti (ali s umjetnom inteligencijom). Ljudi žele da umjetna inteligencija obavlja posao, ali posao se ne mijenja značajno. Ljudi moraju popuniti praznine koje ostaju tamo gdje umjetna inteligencija nije u stanju učinkovito obavljati određene zadatke. Viši stupnjevi automatizacije dovode do potrebe za manjim brojem radnika. Taj se scenarij koristi u službi za korisnike gdje zaposlenici u službi za korisnike preuzimaju posao koji umjetna inteligencija nije mogla obaviti. Manje ili nimalo radnika koji vode poduzeće (ili dio poduzeća) koje prvenstveno koristi umjetnu inteligenciju: Ljudi žele da umjetna inteligencija obavlja posao, a posao se transformira s manje radnika nego prije. To predstavlja autonomno poslovanje. Mnogi zaposleni radnici koriste umjetnu inteligenciju kako bi bolje radili i postigli više: Ljudi žele obavljati posao s umjetnom inteligencijom, a posao je isti (ali s umjetnom inteligencijom). Ovako izgleda svakodnevna umjetna inteligencija. Mnogi inovativni radnici kombiniraju umjetnu inteligenciju kako bi premostili granice znanja: Ljudi žele raditi s umjetnom inteligencijom i rad se transformira. To ljudima omogućuje da se bave većim i izazovnijim pitanjima kako bi pronašli rješenja. Taj scenarij mogao bi se primijeniti na personaliziranu medicinu - to se može dogoditi samo ako ljudi povežu različita područja, dijele informacije i prošire svoje razumijevanje zdravlja i dobrobiti.

„Bez obzira na to koji scenarij izvršni lideri slijede, moraju biti spremni podržati sva četiri. Domino efekti umjetne inteligencije učinit će svaki scenarij stvarnošću. Čelnici trebaju ulagati u obje vrste dizajna, ali naglasiti što je moguće s umjetnom inteligencijom, prihvaćajući način razmišljanja obilja – način razmišljanja u kojem umjetna inteligencija pomaže liderima da se na nove načine suoče s današnjim i sutrašnjim izazovima“, ističe Poitevin.