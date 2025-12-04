Data centri će morati proizvoditi struju. Ceh će platiti korisnici

Gartner predviđa kako će se do 2028. godine "samo 40 posto svih novih podatkovnih centara oslanjati isključivo na energiju isporučenu putem električne mreže".

Mreža četvrtak, 4. prosinca 2025. u 14:33
📷 Kevin Ache (Unsplash)
Kevin Ache (Unsplash)

Dostupnost energije odredit će cijene koje će naplaćivati ​​operateri podatkovnih centara, koji neće biti održivi osim ako i sami ne generiraju dio energije koju troše. Zaključak je to istraživanja analitičke kuće Gartner "Emerging Tech: Top Trends in Data Center Power Provisioning".

Zbog procvata umjetne inteligencije nove i veće podatkovne centre gradi se brzinom koja premašuje potpornu infrastrukturu koja ih podržava,posebno sposobnost tradicionalnih elektroprivreda za isporuku dovoljno struje. Dok elektroprivrede izgrade nove proizvodne kapacitete proći će godine, pa neće biti u funkciji na vrijeme kako napajali sadašnje i potrebe u skoroj budućnosi.

Operateri podatkovnih centara stoga ne mogu očekivati kako će svu energiju koja im je potrebna dobiti iz mreže. Većina će izgraditi vlastite proizvodne kapacitete. Gartner predviđa kako će se do 2028. godine "samo 40 posto svih novih podatkovnih centara oslanjati isključivo na energiju isporučenu putem električne mreže".

Stoga savjetuju zakupcima podatkovnih centara neka od operatera zatraže opis strategije napajanja i dokumentiraju kako će ti planovi utjecati na cijene podatkovnih centara. Do promjene će doći prilično brzo - već 2036. godine 40 posto svih novih podatkovnih centara će se oslanjati na energiju generiranu na licu mjesta novim čistim tehnologijama koje trenutno nisu komercijalno dostupne.

Mogući kandidati za izvore energije su mali modularni reaktori, uključujući i fuzijske, kao i vodikove ćelije, odnosno zeleni vodik. Što god odabrali, početni troškovi će biti visoki, a operateri će ih prenijeti na krajnje korisnike.
 



