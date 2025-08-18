AI potiče uspon poluvodiča i ljevaonica

Tijekom proteklog desetljeća, tržišna kapitalizacija dizajnera poluvodiča i tvornica poluvodiča temeljno je preoblikovana potražnjom za umjetnom inteligencijom i tehnološkim ciklusima

NVIDIA je predvodila taj trend, skočivši sa 17,7 milijardi američkih dolara u 2015. na preko 4,4 bilijuna dolara u 2025. godini. (73,6% složene godišnje stope rasta), dok je AMD porastao više od 120 puta zahvaljujući zamahu Ryzena i EPYC-a. Broadcomova strategija vođena akvizicijama potaknula je porast od 35 puta, a TSMC, lider u proizvodnji isključivo za proizvodnju, porastao je gotovo 9 puta na 1 bilijun dolara, naglašavajući stabilnu i bitnu prirodu ugovorne proizvodnje. ASML-ovi specijalizirani EUV alati zabilježili su rast tržišne kapitalizacije više od 7 puta dok su se proizvođači čipova utrkivali u implementaciji litografije sljedeće generacije.

Ubrzanje umjetne inteligencije i implementacija grafičkih procesora u cloudu doveli su do eksplozivnog porasta u kasnom ciklusu, posebno za tvrtke usmjerene na grafičke procesore.

Ciklički padovi u 2018. i 2022. godini ističu širu makro volatilnost, ali oporavak od 2023. do 2025. godine potvrđuje strukturne poticaje za uvođenje umjetne inteligencije i 5G mreže.