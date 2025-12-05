Globalno tržište poluvodiča približava se bilijunu američkih dolara

Globalna industrija poluvodiča na putu je jednog od najsnažnijih širenja u posljednjih nekoliko godina, s projekcijama da će tržište dosegnuti 772 milijarde u 2025. i 975 milijardi dolara u 2026.

Time će se približiti bilijunu američkih dolara, u 2026. godini, prognoza je organizacije World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Najnoviji izgledi označavaju uzlazni pomak, potaknut prvenstveno visokoučinkovitim računalstvom, primjenama umjetne inteligencije (AI) i obnovljenom potražnjom za infrastrukturom podatkovnih centara.

Predviđa se da će se segment logičkih sustava povećati za 37 posto, potaknut ubrzanim usvajanjem sustava s umjetnom inteligencijom i procesora sljedeće generacije. Memorija, koja se oporavila ranije nego što se očekivalo, trebala bi porasti za 28 posto, podržana potražnjom za DRAM-om velike propusnosti i naprednim NAND-om koji se koriste u obuci velikih modela umjetne inteligencije.

Ostale kategorije vraćaju se rastu nakon pada u 2024. godini, iako sporijim tempom. Očekuje se da će senzori porasti za 10 posto, mikroprocesori za 8 posto, analogni za 7 posto i optoelektronika za 4 posto.

Jedini segment koji se suočava s kontrakcijom je Diskretni sektor, za koji se očekuje blagi pad zbog kontinuiranog pada potražnje u automobilskoj industriji.

Regije

Rast ostaje neravnomjeran po regijama. Očekuje se da će se Amerika i azijsko-pacifička regija povećati između 25 i 30 posto u 2025. godini, što odražava njihovu koncentraciju proizvodnje logičkih i memorijskih komponenti. Predviđa se da će Europa porasti za 6 posto, dok će se Japan smanjiti za 4 posto.

Gledajući unaprijed do 2026. godine, WSTS očekuje da će globalno tržište poluvodiča porasti za više od 25 posto, dosegnuvši 975 milijardi američkih dolara.

Pamćenje i logika ponovno će predvoditi s međugodišnjim rastom iznad 30 posto. Predviđa se da će sve regije pokazati pozitivan zamah, a Europa i Japan vratit će se niskom dvoznamenkastom rastu.