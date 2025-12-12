Tromjesečni prihod poluvodiča prvi put premašio 200 milijardi dolara

Novo istraživanje tvrtke Omdia pokazuje da je tržište poluvodiča ostvarilo rekordne rezultate u trećem tromjesečju ove godine, s prihodima industrije koji su dosegli 216,3 milijarde američkih dolara

Mreža petak, 12. prosinca 2025. u 06:15

To je porast od 14,5% u odnosu na prethodno tromjesečje (Q2 2025)i prvi put da je globalno tržište poluvodiča premašilo 200 milijardi dolara u jednom tromjesečju, nakon već snažnog drugog tromjesečja 2025. godine, kada je zabilježen rast od 8% u odnosu na prethodno tromjesečje (Q1 2025). Tim tempom industrija je na putu da premaši 800 milijardi dolara ukupnih prihoda za 2025. godinu. 

Potražnja za proizvodima umjetne inteligencije i memorije ostaje snažna, a oba segmenta i dalje nadmašuju šire tržište. Iako je umjetna inteligencija dominirala nedavnim narativima u industriji, Omdia napominje da je više segmenata doprinijelo rastu u Q3 2025 nego u prethodnim tromjesečjima.

Povijesno gledano, treće tromjesečje bilježi prosječni rast od nešto više od 7%, a javne smjernice za Q3 2025 sugerirale su otprilike 5% rasta, što je tipičan sezonski obrazac. Umjesto toga, Q3 2025 više je nego udvostručio očekivanja i ostvario rast od preko 14%, budući da je gotovo  svaka kategorija poluvodiča nadmašila prognoze iz prošlog tromjesečja. 

Ujednačeni rast

2024. bila je rekordna godina za tržište poluvodiča, premašivši 650 milijardi dolara prihoda s godišnjim rastom većim od 20%. Međutim, Omdia napominje da je ta ekspanzija bila vrlo neujednačena. Kada se izuzmu NVIDIA i memorijski integrirani čipovi, ostatak tržišta porastao je za samo 1% u 2024. godini, ograničen prilagodbama zaliha i slabom potražnjom.

Nasuprot tome, 2025. godina pokazala je daleko zdraviji i šire utemeljen oporavak. Dok umjetna inteligencija i memorija ostaju primarni pokretači ekspanzije, ostatak tržišta sada također snažno raste. Prihod u Q3 2025 porastao je za više od 14% u odnosu na Q2 2025 za ukupno tržište i iznosio je više od 9% (isključujući NVIDIA-u i memorijske integrirane sklopove). 

Za cijelu 2025. godinu, Omdia predviđa da će prihod od poluvodiča premašiti 800 milijardi dolara, što je porast od gotovo 20% u odnosu na 2024. godinu. Čak i bez NVIDIA-e i memorije, tržište je na putu prema godišnjem rastu od oko 9%, što potvrđuje da 2025. godina označava pomak prema širenju cijele industrije, a ne rastu koncentriranom samo u nekoliko segmenata. 

Lideri tržišta

Četiri vodeće tvrtke za poluvodiče prema prihodima u trećem tromjesečju bile su NVIDIA i tri glavne tvrtke za memoriju: Samsung, SK Hynix i Micron, što ističe kontinuiranu dominaciju AI akceleratora i napredne memorije. 

„Potražnja za konvencionalnim DRAM-om raste uz HBM kako se opterećenja umjetne inteligencije povećavaju, što potiče izniman kratkoročni rast cijena. Očekujemo da će četvrto tromjesečje postaviti novi rekord prihoda svih vremena, a ta izvanredna snaga vjerojatno će se nastaviti i u sljedećoj godini,“ rekao je viši glavni analitičar Lino Jeng. Zajedno, te četiri tvrtke činile su preko 40% svih prihoda od poluvodiča.



