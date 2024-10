Hiperskale, data centri i dvostruka upotreba

Intervju mjeseca je s Goranom Đoreskim, predsjednikom Hrvatske udruge data centara (HRDCA), i jednim od trojice osnivača, te direktorom tvrtke Digital Realty. "Udrugu data centara Hrvatske osnovali smo s namjerom ostvarivanja tri podjednako bitna cilja. Prvi je usklađivanje regulatornog okvira za našu industriju, slično onome kako je to riješeno u Europi. Drugi cilj je poboljšanje kvalitete usluga dobavljača opreme i softvera za naše pogone, a treći je edukacija javnosti o važnosti data centara kao temeljne infrastrukture digitalnog društva. Gledano generalno, želimo hrvatsko tržište data centara podići na višu razinu od sadašnje."

Marina Pavlić piše o dual use tehnologijama, odnosno tehnologijama dvostruke namjene. Obrambena industrija dugo je funkcionirala kao ključni pokretač tehnoloških inovacija, i često je bila rasadnik tehnologija za komercijalnu upotrebu. Danas je sve češće obrnuto. Komercijalno razvijene tehnologije imaju ogroman potencijal za oružane snage, čak i onda kada nisu izvorno razvijene za njih. Čak i engleski termin – dual use technologies – relativno je nov i nepoznat, a pogotovo je to hrvatski prijevod. Mreža je, kao i obično, ispred svog vremena.

Imamo i Gordenov materijal o globalnom tržištu mobilnog IOT-a, taman na vrijeme za našu konferenciju IOT Forum. Broj povezanih uređaja raste – konzervativne procjene stručnjaka su da će broj povezanih IoT uređaja u svijetu narasti na čak 40 milijardi do 2030. godine, dakle, na svakog pojedinca 3,5-4 IOT uređaja. Mišo Mudrić, profesor na Pravnom fakultetu i predavač s naše konferencije LegalTech, donosi prvi dio analize LLM modela, GenAI alata i autorskog prava.

Jesenska sezona već debelo traje, a s njom i naši tradicionalni eventi – Bug Idea Knockout, natjecanje startupa, smo odradili, osvrt imate u ovom broju, IOT Forum je 15. listopada, taman oko izlaska print izdanja ovog broja, i F2 – Future of Fintech 25. i 26. studenoga.