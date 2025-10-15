U što će to Blackrock i Nvidia uložiti 40 milijardi USD?

Investicijska grupa u kojoj su BlackRock i Nvidia kupit će Aligned Data Centers od Macquarie Asset Managementa u poslu vrijednom 40 milijardi američkih dolara. Akvizicija slijedi niz mega-poslova usmjerenih na osiguranje željenih računalnih kapaciteta.



OpenAI je posljednjih je tjedana predstavio sporazume ukupne snage oko 26 gigavata računalnih kapaciteta, dovoljno za napajanje električnom energijom otprilike 20 milijuna američkih kućanstava. Investicijski konzorcij Artificial Intelligence Infrastructure Partnership ima početni cilj uložiti 30 mlrd. USD, s potencijalom dosezanja 100 mlrd. USD, uključujući dug.



Ovo je prvo ulaganje tvrtke AIP. Transakcija bi trebala biti zaključena u prvoj polovici 2026. godine. Među ulagačima su također xAI i Microsoft, zajedno s Kuvajtskim investicijskim tijelom i singapurskim državnim investitorom Temasek kao glavnim investitorima.



Tvrtka Aligned Data Centers projektira, gradi i upravlja podatkovnim centrima za hiperskalere, neooblake i poduzeća. Njen portfelj uključuje 50 kampusa i više od pet gigavata operativnih i planiranih kapaciteta, uključujući imovinu u razvoju, smještenu diljem SAD-a i Latinske Amerike. Sjedište tvrtke ostat će u Dallasu (američka savezna država Teksas), Vodit će ju glavni izvršni direktor Andrew Schaap.



Ranije ove godine ta je tvrtka prikupila 12 mlrd. USD investicija. Bilo je to jedno od najvećih privatnih kapitalnih ulaganja u tvrtku za podatkovne centre.



Morgan Stanley procjenjuje kako bi Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Coreweave i druge velike tvrtke ove godine mogle potrošiti 400 mlrd. USD na AI infrastrukturu. Iako njihovi investitori nisu uvjereni kako će doći do povrata na ta ulaganja. Nedavni porast međusobno povezanih ulaganja u industriju umjetne inteligencije pokrenuo je pitanja o njihovoj opravdanosti i održivosti.

