Schneider Electric predstavio AI platformu za energetske mreže

Schneider Electric predstavio je softversku platformu s umjetnom inteligencijom One Digital Grid, koja bi energetskim tvrtkama trebala pomoći u bržoj modernizaciji mreže, jačanju otpornosti i smanjenju troškova. Platforma objedinjuje planiranje mreže, upravljanje operacijama i imovinom te nudi integrirane alate za jačanje pouzdanosti, povećanje učinkovitosti i poboljšanje komunikacije s korisnicima.



Izgrađena je na rješenjima EcoStruxure ADMS (sustav kojim operateri upravljaju mrežom u stvarnom vremenu), DERMS (rješenje za upravljanje distribuiranim izvorima energije, poput solarnih sustava) i ArcFM (digitalni sustav za mapiranje i upravljanje infrastrukturom). Koristi umjetnu inteligenciju i podatke u stvarnom vremenu za brži odgovor na prekide i bolju komunikaciju s korisnicima.

Platforma radi na Microsoft Azureu (Azure OpenAI, Defender for IoT, Sentinel i Azure Arc). Između ostalog, nudi AI značajke poput procjene vremena obnove napajanja nakon isključivanja zbog oluja, požara ili sigurnosnih isključenja, alat za dijagnostiku i optimizaciju u stvarnom vremenu Grid AI Assistant te mogućnosti usklađivanja digitalnog modela mreže sa stvarnim stanjem na terenu.