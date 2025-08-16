Rast američkih i pad kineskih GenAI platformi

Prema podacima o globalnom prometu Similarweba, globalni posjeti glavnim platformama generativne umjetne inteligencije promijenili su se značajnije u srpnju ove godine

Usluge sa sjedištem u SAD-u proširile su svoj utjecaj kroz uvođenje proizvoda, partnerstva i šire integracije, dok su vodeće kineske platforme tržišno oslabile.

Grok.com je predvodio s porastom od 27,27% u odnosu na lipanj. Povećanje je uslijedilo nakon integracije u premium paket X-a i izdavanja jednostavnijeg mobilnog sučelja koje ubrzava pristup odgovorima.

Claude.ai zauzeo je drugo mjesto s rastom od 10,47% nakon što je predstavio proširene kontekstualne značajke namijenjene programerima. Perplexity.ai porastao je za 8,60%, jer je interes za pretraživanje temeljeno na umjetnoj inteligenciji nastavio rasti. Gemini.Google.com porastao je za 7,88% nakon što je dodan Workspace računima za poslovne i obrazovne korisnike. ChatGPT.com (sa 187,91 milijuna dnevnih posjetitelja) porastao je za 6,03%, podržan stalnim profesionalnim usvajanjem.

Jedina platforma koja je pala bila je DeepSeek.com, s padom od 9,17%. Pad vodeće kineske platforme za generativnu umjetnu inteligenciju dolazi usred ograničenih ažuriranja značajki, jače konkurencije američkih konkurenata i trajne neizvjesnosti oko pristupa inozemnim tržištima.

Brojke uspoređuju ukupne posjete diljem svijeta za srpanj 2025. s lipnjem 2025. godine, na temelju mjerenja ukupnog prometa Similarweba.