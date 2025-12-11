Najuspješniji sektori u primjeni GenAI-ja

Pokretanje ChatGPT-a krajem 2022. godine pokrenulo je jedan od najintenzivnijih ciklusa ulaganja u tehnologiju u desetljećima

Investitori su preusmjerili kapital prema tvrtkama i sektorima koji su pozicionirani da imaju koristi od infrastrukture umjetne inteligencije, cloud computinga i digitalnih usluga.

Sektori povezani s tehnologijom dramatično su nadmašili šire tržište od debija ChatGPT-a, potaknuti procvatom ulaganja vođenim umjetnom inteligencijom.

Nvidia, Broadcom i druge tvrtke povezane s poluvodičima ostvarile su izvanredne prinose, što odražava rastuću potražnju za AI infrastrukturom.

Nvidia je, na primjer, porasla za više od 1000% jer je potražnja za njezinim čipovima usmjerenim na umjetnu inteligenciju naglo porasla.

Komunikacijske usluge predvodile su sve sektore s povratom od 185%, potaknute gotovo peterostrukim porastom Mete. Informacijske tehnologije slijedile su sa 157%, potaknute proizvođačima čipova i pružateljima usluga u oblaku ključnim za razvoj umjetne inteligencije.

Potrošački diskrecijski proizvodi također su ostvarili bolje rezultate, potpomognute platformama usmjerenim na digitalno tržište koje su neizravno imale koristi od povećanja učinkovitosti omogućene umjetnom inteligencijom. Zajedno, ovi rezultati pokazuju kako se val umjetne inteligencije proširio izvan poluvodiča i preoblikovao nekoliko susjednih industrija.

Nijedna tvrtka nije više dobila od porasta umjetne inteligencije od lidera u poluvodičkoj industriji.

Nvidia je ostvarila povrat od otprilike 1020%, što je najveći pojedinačni porast među velikim američkim tvrtkama. Broadcom je porastao za preko 700%, što odražava njegovu dominaciju u prilagođenim AI akceleratorima i mrežnom hardveru. Western Digital i Meta također su ostvarili iznimne povrate, približavajući se ili premašujući 500%.

Dok je tehnološki sektor rastao, obrambeni i sektori osjetljivi na kamatne stope rasli su mnogo sporijim tempom.

Komunalni sektor ostvario je povrat od 42%, zdravstvo 23%, a osnovne potrošačke potrepštine 20%. Materijali su se kretali pri dnu zbog viših kamatnih stopa i sporije industrijske potražnje. Energija je ostvarila samo 9%, što odražava slabiju dinamiku roba. U međuvremenu, S&P 500 je u istom razdoblju ostvario povrat od 80%.